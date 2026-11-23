Veröffentlicht am 23.11.2026

Quickborn. Ein neues Hobby entdecken, etwas für die Gesundheit tun, beruflich durchstarten oder einfach nette Menschen kennenlernen: Die Volkshochschule Quickborn startet mit einem vielseitigen Programm ins Jahr 2027. Ob Pickleball, Kreativworkshop, Künstliche Intelligenz oder Entspannung – für nahezu jedes Interesse ist etwas dabei. Die neuen Kurse und Veranstaltungen beginnen ab Januar und sind ab Anfang Dezember unter www.vhs-quickborn.de buchbar. Vielleicht findet sich darunter auch noch ein besonderes Weihnachtsgeschenk.

Sportlich wird es gleich zu Jahresbeginn mit einer Premiere: Pickleball, eine Mischung aus Tennis, Badminton und Tischtennis, kommt nach Quickborn. Drei Schnupperkurse im Januar, Februar und März laden dazu ein, die Trendsportart in der Turnhalle der Goetheschule auszuprobieren. Neu im Gesundheitsprogramm sind außerdem Latin Dance Gold, Zumba Gold im Sitzen und FaszienFit für mehr Beweglichkeit in jedem Alter.

Wer lieber kreativ wird oder neue Energie tanken möchte, findet zahlreiche Workshops. Das Angebot reicht von Aquarellmalerei und kreativer Jahresplanung über Yoga mit Klangschalen und Stressbewältigung bis zur Selbstverteidigung für Frauen. Auch Kräuterfreunde kommen auf ihre Kosten. Im April steht mit „Erste Hilfe für das Haustier“ zudem ein ungewöhnlicher Kurs auf dem Programm.

Raum für persönliche Begegnungen bietet die Dialogreihe „Sprechen & Zuhören“. Am Montag, 1. Februar, geht es im Haus der Begegnung um die Frage, wie Menschen mit den ständigen Veränderungen in ihrem Alltag umgehen.

Auch beruflich eröffnet das neue Semester interessante Perspektiven. Im Februar startet erneut der beliebte Lehrgang zum Psychologischen Berater und Personal Coach. Für die zwölf verfügbaren Plätze sind Anmeldungen bereits jetzt möglich. Hinzu kommen zahlreiche Onlinekurse zu aktuellen Themen wie Geldanlage, Kryptowährungen, Künstlicher Intelligenz und digitalem Arbeiten. Von KI-Prompting über Microsoft Copilot bis zum agilen Projektmanagement reicht die Auswahl.

Wer sich beruflich weiterbilden möchte, kann außerdem aus verschiedenen Bildungsurlauben wählen. Kommunikation, Stimmtraining, Resilienz, gesunder Rücken, Fotografie und Künstliche Intelligenz gehören zu den Themen. Angeboten werden sowohl fünftägige Kurse als auch Teilzeitmodelle am Vormittag.

Neben den neuen Angeboten bleiben bewährte Klassiker im Programm: Yoga, Pilates, Rückengymnastik und weitere Fitnesskurse ebenso wie Sprachkurse in Englisch, Italienisch, Spanisch und Plattdeutsch. In einigen laufenden Kursen ist ein Einstieg weiterhin möglich.

Dass die VHS weit mehr als ein Lernort ist, zeigen die kostenlosen Begegnungsangebote. Beim Repair-Treff am letzten Samstag im Monat wird gemeinsam repariert statt weggeworfen. Fototreff, Frauentreff, Seniorentreff und Trauer-Café bieten Gelegenheit zum Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte.

Ein besonderer Termin für Spielfreunde steht ebenfalls bereits fest: Am Samstag, 6. November 2027, lädt die VHS zum großen Spiel-Turniertag mit Kniffel, Mensch ärgere Dich nicht und Skat ein.

Das vollständige Programm und die Anmeldung sind unter www.vhs-quickborn.de zu finden. Das Team der VHS Quickborn berät Interessierte gern telefonisch unter 04106 6129960 oder per E-Mail an vhs@quickborn.de.

Foto:Das Team der VHS Quickborn freut sich auf viele neue und bekannte Gesichter im kommenden Semester. Foto: VHS Quickborn