Veröffentlicht am 12.11.2026

Entspannung finden, die eigene Beweglichkeit fördern und wirksame Strategien zur Stressbewältigung kennenlernen: Die Volkshochschule (VHS) Quickborn lädt von Montag bis Freitag, 4. bis 8. Januar, zu einer Yogawoche ins Forum ein.

Unter dem Titel „Yoga als wertvolle Methode zur Stressbewältigung in Beruf und Alltag“ erwartet die Teilnehmenden eine abwechslungsreiche Kombination aus theoretischen Impulsen und praktischen Yogaeinheiten. Das Angebot ist als Bildungsurlaub anerkannt.

Im Mittelpunkt der fünftägigen Veranstaltung steht die Frage, wie Yoga dabei helfen kann, beruflichen und alltäglichen Belastungen bewusster zu begegnen und langfristig mehr Ausgeglichenheit in das eigene Leben zu bringen.

Auf dem Programm stehen unter anderem Vorträge, Gruppenaustausch, Reflexionsrunden, Diskussionen und gemeinsame Gruppenarbeiten. Ergänzt wird das Angebot durch praktische Übungen. Die Teilnehmenden lernen, eigene Stresssymptome im beruflichen Kontext besser wahrzunehmen und die Auswirkungen zu verstehen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der gesundheitsfördernden Wirkung von Yoga- und Atemübungen. Mit verschiedenen Körperhaltungen (Asanas), Entspannungsübungen und Atemtechniken werden Möglichkeiten vermittelt, Verspannungen zu lösen und die körperliche Gesundheit zu unterstützen. Dazu gehören unter anderem Yogaübungen für Rücken, Schultern und Nacken, Dehnungsübungen sowie die Sonnengruß-Varianten A und B. Insbesondere die Kräftigung der Rückenmuskulatur und die Vorbeugung von Beschwerden durch Fehlhaltungen im Alltag spielen eine wichtige Rolle.

Ziel der Yogawoche ist es, Yoga als langfristige Strategie zur Stressbewältigung kennenzulernen und konkrete Übungen für den eigenen beruflichen Alltag zu entwickeln. Dazu erarbeiten die Teilnehmenden einen individuellen Übungsablauf, der sich auch am Arbeitsplatz umsetzen lässt.

Als Weihnachtsgeschenk kann die Yogawoche mit einem entsprechenden Gutschein verschenkt werden. Weitere Informationen und Anmeldungen sind telefonisch unter 04106/6129960 oder per E-Mail an vhs@quickborn.de möglich. Die Buchung erfolgt unter Angabe der Kursnummer 82023. Die Woche kostet 379 Euro.