Veröffentlicht am 17.11.2026

Wie schon in den letzten Jahren, so wird im auch in diesem Jahr wieder mit Eintritt in das Ende des Kirchenjahres, die gute Tradition der „Nacht der Lichter“ fortgesetzt.

Sie findet am Freitag den 20. November, um 20:00 Uhr, in ökumenischem Zusammenwirken der Ev. Luth. Marienkirche und der Kath. Gemeinde St. Marien, in der katholischen Kirche St. Marien, Kurzer Kamp, statt. Beide Gemeinden laden Menschen aller Konfessionen zur gemeinsamen Feier des Gottesdienstes in die von Kerzenlicht erfüllte Kirche ein. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst an der Orgel durch den Kantor der Ev. Luth. Marienkirche, Michael Schmult.