Veröffentlicht am 24.11.2026

Quickborn. Gemeinsam lachen, mitfiebern, gerührt sein und hinterher über den Film sprechen: Ein Kinobesuch ist weit mehr als nur bewegte Bilder auf einer Leinwand. Doch für blinde und sehbehinderte Menschen bleibt ein großer Teil dieses Erlebnisses häufig verborgen. Dass es auch anders geht, zeigt eine besondere Initiative in Quickborn. Das Beluga Kino und die Regionalgruppe Kreis Pinneberg des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e. V. (BSVSH) starten am Dienstag, 15. Dezember 2026, eine gemeinsame Hörfilm-Reihe. Ein Angebot, das Menschen mit und ohne Sehbehinderung zusammenbringen und Kino für alle erlebbar machen soll.

Den Auftakt bildet um 15 Uhr der Familienfilm „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“. Bis Juni 2027 wird anschließend an jedem dritten Dienstag im Monat um 15 Uhr ein Film mit sogenannter Audiodeskription gezeigt. Das Besondere: Die zusätzlichen Bildbeschreibungen werden über die Lautsprecher im Kinosaal übertragen und sind damit für alle Gäste hörbar. Zusätzliche technische Hilfsmittel sind nicht erforderlich.

Bei der Audiodeskription beschreiben speziell geschulte Fachleute in den Dialogpausen, was auf der Leinwand geschieht: Blicke, Gesten, Bewegungen, Landschaften oder kleine Details, die für die Handlung wichtig sind. So entstehen aus Worten innere Bilder. Menschen, die wenig oder gar nichts sehen können, erhalten die Möglichkeit, Filme auf eine Weise mitzuerleben, die ihnen sonst oft verschlossen bleibt.

Die Idee zu dieser besonderen Kooperation stammt von Carmen Nowald, die selbst sehbehindert ist und sich in der Regionalgruppe des BSVSH engagiert. Ihr Wunsch: Ein Kinoerlebnis ohne technische Hürden, das blinde und sehbehinderte Menschen ganz selbstverständlich gemeinsam mit Familie, Freunden und anderen Kinogästen genießen können.

„Für ein rundum gutes Kino-Erlebnis sind Filmbeschreibungen die Grundvoraussetzung“, erklärt Carmen Nowald.

Mit dem Beluga Kino fand sie einen Partner, der diesen Gedanken begeistert aufgreift. Auch Simon Balimann vom Beluga Kino sieht in der neuen Filmreihe eine Bereicherung für das gesamte Publikum. Denn Audiodeskription eröffnet nicht nur Menschen mit Sehbehinderung neue Möglichkeiten. Auch Sehende können Filme aus einem anderen Blickwinkel erleben und Details entdecken, die ihnen sonst vielleicht entgangen wären.

Die gemeinsame Initiative zeigt, wie Inklusion im Alltag gelingen kann: nicht durch getrennte Angebote, sondern durch Erlebnisse, die Menschen miteinander teilen. Geplant sind Filme aus unterschiedlichen Genres. Zu einzelnen Vorstellungen möchten die Organisatoren zudem Gäste aus der Filmbranche oder der Audiodeskription einladen. So soll Raum für Begegnungen, Fragen und Gespräche über das Gesehene und Gehörte entstehen.

Die Stadt Quickborn begrüßt dieses besondere Engagement und macht gern auf die neue Veranstaltungsreihe aufmerksam. Sie ist ein schönes Beispiel dafür, wie Menschen vor Ort mit eigenen Ideen und persönlichem Einsatz kulturelle Teilhabe ermöglichen.

Foto: Symbolbild Hörfilm Kino, KI-generiert. Regionalgruppe Kreis Pinneberg des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e. V. (BSVSH)