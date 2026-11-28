Veröffentlicht am 28.11.2026

Wo im Frühjahr mutwillige Zerstörung für Enttäuschung und Unverständnis sorgte, wachsen nun zwei neue Bäume. Am Mittwochmorgen, 25. November 2026, hat der Fachbereich Tiefbau der Stadt Quickborn gemeinsam mit dem Fachunternehmen Asthüpfer Baumpflege und Landschaftsbau eine Blutbuche und einen Ginkgo am Prophetensee gepflanzt. Die CDU Quickborn beteiligt sich mit einer Baumspende an der Ersatzpflanzung und knüpft damit an eine besondere Geschichte an.

Am 12. August 2023 hatte der CDU-Stadtverband anlässlich des 700-jährigen Bestehens Quickborns auf Anregung von Irene Lühdorff, Vorsitzende der Geschichtswerkstatt, einen Rotahorn in der Grünanlage am Prophetensee gepflanzt. Der Baum sollte über Generationen hinweg an das besondere Stadtjubiläum erinnern. Gemeinsam mit den Sitzgelegenheiten vor Ort sollte er einen schönen Platz zum Verweilen und für Begegnungen schaffen.

Umso bedauerlicher war es, als der Erinnerungsbaum Ende Mai dieses Jahres mutwillig gefällt wurde. Auch eine Sitzbank fiel dem Vandalismus zum Opfer. Bereits zuvor war der zugehörige Gedenkstein entwendet und der Erinnerungsort wiederholt durch Farbschmierereien beeinträchtigt worden.

Nun bekommt die Geschichte eine erfreuliche Fortsetzung. Unter Federführung des städtischen Fachbereichs Tiefbau unter der Leitung von Bärbel Bohlmann wurde die Ersatzpflanzung vorbereitet und umgesetzt. Anstelle des einstigen Rotahorns wächst dort künftig eine Blutbuche, die mit ihrem dunkelroten Laub einen besonderen farblichen Akzent in der Grünanlage setzen wird.

Die Baumpflanzung begleiteten der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Mirko Beckmann, Ratsfrau Birgit Hanke und Thomas Dänecke, Vorsitzender der Senioren-Union Quickborn. Seitens der Stadtverwaltung waren Tina Richter, stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Tiefbau, und Frau Kmoch-Greßmann vor Ort.

Im Zuge der Pflanzarbeiten wurde in unmittelbarer Nähe ein weiterer Baum gesetzt: ein Ginkgo, auch Fächerblattbaum genannt. Mit seinen charakteristischen fächerförmigen Blättern bereichert er künftig ebenfalls das Erscheinungsbild der Grünanlage.

Auch die zerstörte Sitzbank wird ersetzt. Die Stadt Quickborn hat bereits eine neue Bank angeschafft. Witterungsbedingt kann diese allerdings erst im kommenden Jahr aufgestellt werden. Dann soll der Platz wieder zum Verweilen, Ausruhen und miteinander ins Gespräch kommen einladen.

Öffentliche Grünanlagen sind wertvolle Orte der Erholung und Begegnung. Sie stehen allen Menschen offen und verdienen einen respektvollen und sorgsamen Umgang. Mutwillige Beschädigungen treffen deshalb nicht nur diejenigen, die sich für ihre Gestaltung und Pflege engagieren, sondern die gesamte Stadtgesellschaft.

Die Stadt Quickborn bedankt sich beim CDU-Stadtverband für die Baumspende und beim Fachunternehmen Asthüpfer Baumpflege und Landschaftsbau für die fachgerechte Pflanzung der beiden Bäume. Ein besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitenden des Fachbereichs Tiefbau, die die Wiederherstellung des Platzes auf den Weg gebracht haben.

Mit den beiden Neupflanzungen erhält die Grünanlage am Prophetensee ein Stück ihrer Aufenthaltsqualität zurück.

Foto: Ratsfrau Birgit Hanke (von links), Thomas Dänecke von der Senioren-Union Quickborn und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Mirko Beckmann begleiteten die Pflanzung der gespendeten Blutbuche, die den durch Vandalismus zerstörten Erinnerungsbaum ersetzt.