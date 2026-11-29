Veröffentlicht am 29.11.2026

Quickborn. Die ersten frostigen Nächte sind da. Morgens glitzert Reif auf den Autos, auf Gehwegen kann es plötzlich rutschig werden. Und wenn der erste Schnee fällt, stellt sich vor vielen Haustüren dieselbe Frage: Wer muss eigentlich wo und wann zur Schaufel greifen? Antworten gibt die Stadt Quickborn mit ihrem neuen Informationsflyer „Winterdienst in Quickborn“.

Auf einer Seite fasst der Flyer die wichtigsten Regeln der städtischen Straßenreinigungssatzung verständlich zusammen. Acht übersichtliche Themenfelder erklären, wer zuständig ist, welche Flächen freigehalten werden müssen, welche Räumzeiten gelten und welche Streumittel erlaubt sind. Ein Teil der Quickborner Haushalte hat den Flyer bereits im Oktober mit dem „blickpunkt“ erhalten, die weitere Verteilung erfolgt im November.

Grundsätzlich sind die Eigentümerinnen und Eigentümer beziehungsweise die nach der Satzung Verpflichteten für den Winterdienst vor ihren Grundstücken verantwortlich. Dazu gehören Gehwege und gemeinsame Geh- und Radwege. Wo kein Gehweg vorhanden ist, müssen unter den Voraussetzungen der Satzung auch die entsprechenden Fahrbahnbereiche geräumt werden. Gehwege sind mindestens 1,50 Meter breit freizuhalten, schmalere Wege vollständig. Auf weniger als sechs Meter breiten Mischverkehrsflächen, die Fußgänger und Fahrzeuge gemeinsam nutzen, ist ein drei Meter breiter Streifen in der Fahrbahnmitte zu räumen.

Auch die Uhrzeit zählt: Von Montag bis Sonnabend muss zwischen 8 und 20 Uhr unverzüglich nach beendetem Schneefall oder bei Glätte geräumt beziehungsweise gestreut werden, an Sonn- und Feiertagen zwischen 9 und 20 Uhr. Fällt Schnee in der Nacht, muss der Weg am nächsten Morgen bis 8 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr, wieder sicher sein.

Schnee und Eis gehören grundsätzlich auf das eigene Grundstück, nicht auf die Fahrbahn. Ist dort kein Platz, erlaubt die Satzung unter bestimmten Voraussetzungen das Ablagern am fahrbahnseitigen Rand des Gehwegs, ohne andere zu gefährden. Bei Glätte sind abstumpfende Mittel wie Sand oder Granulat zu verwenden. Streusalz ist nur in besonderen klimatischen Ausnahmefällen oder an besonders gefährlichen Stellen zulässig. Bei Tauwetter sind außerdem Rinnsteine und Entwässerungsrinnen freizuhalten.

Während die Anliegerinnen und Anlieger ihre Bereiche sichern, übernimmt der städtische Bauhof den Winterdienst auf den Straßen in seiner Zuständigkeit. Dabei haben Hauptverkehrsstraßen, wichtige Verbindungen und Gefahrenstellen Vorrang. Gerade bei anhaltendem Schneefall können nicht alle Straßen gleichzeitig geräumt werden.

Der Flyer liegt kostenlos im Rathaus aus: im handlichen DIN-A5-Format für Kühlschrank oder Pinnwand und in DIN A4 mit größerer Schrift. Zusätzlich ist er auf www.quickborn.de zum Herunterladen bereitgestellt. So sind die wichtigsten Regeln auch beim nächsten Wintereinbruch schnell zur Hand.