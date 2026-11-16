Veröffentlicht am 16.11.2026

Annabell Krämer, die Quickborner Landtagsabgeordnete, ist in die 18. Bundesversammlung gewählt worden. Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat sie am 11. November auf Vorschlag der FDP-Fraktion gewählt. Am 30. Januar 2027 gibt sie in Berlin ihre Stimme bei der Wahl zur Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ab. „Bei der Wahl unseres Staatsoberhaupts meine Stimme abgeben zu dürfen, ist für mich eine besondere Ehre. Als Quickbornerin freue ich mich besonders, dass unsere Stadt bei diesem wichtigen demokratischen Ereignis in Berlin mit dabei ist“, sagt Annabell Krämer.

Schleswig-Holstein entsendet insgesamt 23 Mitglieder in die Bundesversammlung. Für die FDP nehmen Annabell Krämer und der Landtagsfraktionsvorsitzende Christopher Vogt teil. Die Bundesversammlung tritt in der Regel alle fünf Jahre zusammen. Sie besteht je zur Hälfte aus den Abgeordneten des Deutschen Bundestages und den von den Landesparlamenten gewählten Mitgliedern. Ihre einzige Aufgabe ist die Wahl des Staatsoberhaupts.

Der FDP-Ortsvorsitzende Thomas Katlun sagt dazu: „Bei der Bundesversammlung kommen Menschen aus ganz Deutschland zusammen. Wir freuen uns sehr, dass mit Annabell Krämer eine Quickbornerin an dieser wichtigen Entscheidung mitwirkt“.