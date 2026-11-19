Veröffentlicht am 19.11.2026

Quickborn stimmt sich auf die Weihnachtszeit ein: Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Dezember, öffnet der diesjährige Weihnachtsmarkt seine Tore und bietet etliche Highlights. Die Bahnhofstraße, das Forum und erstmals auch die Klöngasse werden festlich geschmückt. „Wir werden wie im vergangenen Jahr erneut einen vielfältigen Weihnachtsmarkt für alle Generationen veranstalten“, sagt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Zum zweiten Mal seit den 1980er Jahren wird der Weihnachtsmarkt wieder in der Innenstadt aufgebaut. Der Umzug ins Zentrum kam an. Der Weihnachtsmarkt entwickelte im vergangenen Jahr eine überregionale Strahlkraft mit mehr als 55.000 Besuchern und Besucherinnen aus der gesamten Region.

Ein Grund für die zahlreichen Gäste war die Torfbahn aus dem Himmelmoor. Sie wurde regelrecht ein Besuchermagnet. Der Andrang war so riesig, dass meterlange Warteschlangen davor entstanden. Auch in diesem Jahr gibt es sie wieder. Dan und Franzi Zelck von der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e.V. werden erneut Schienen in die Innenstadt legen. „Wir sind mit zwei Zügen im Einsatz“, erklärt Dan Zelck, der schon mitten in den Aufbauarbeiten steckt.

Doch nicht nur die Torfbahn ist ein echtes Highlight des diesjährigen Weihnachtsmarktes. Es wird auch Lichterstelen geben, die für eine ganz besondere Atmosphäre sorgen und zwei Kunsthandwerkerzelte, die zum Stöbern einladen. Weihnachtswichtel werden ebenfalls über den Weihnachtsmarkt laufen.

Neu in diesem Jahr ist eine Parade am Samstag. Unter anderem ein Porsche-Trecker mit Schlitten, Weihnachtsmann und Weihnachtselfe, Stelzenläufer aus der Hamburger Weihnachtsparade, die Jugend Brassband, zwei Quickborner Kitas und die Funky Monkeys werden durch die Innenstadt ziehen. Die Stelzenläufer und die Funky Monkeys sorgen auch im weiteren Verlauf des Nachmittags für stimmungsvolle Unterhaltung. Auch neu ist der Weihnachtsbus der vhh.mobility.

Musikalisch wird ebenfalls jede Menge geboten. Am Freitag beginnt das Bühnenprogramm auf dem Forumsplatz mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Thomas Beckmann und Bürgervorsteherin Annabell Krämer. Anschließend sorgen der Kinderchor der Freien Grundschule, das Rainer Schnelle Jazz Trio mit Anna Konanoudi, der Quickborner Sänger Kevin Knall und DJ Sounds für einen stimmungsvollen Auftakt.

Am Samstag stehen unter anderem der Kinderchor Mühlenberg, der Kirchenchor Michael Schmult und die Hitfluencer Coverband auf der Bühne. Am Sonntag geht es musikalisch weiter mit der Jugend Brassband, einem Geschwisterduo am Klavier, dem Rock on Shalom Männerchor sowie dem Zauberer Salvatore Sabatini.

Auch für die kleinen Weihnachtsmarktgäste gibt es viel zu entdecken. Neben der Parade dürfen sie sich auf den Besuch des Weihnachtsmannes und auf einen Nussknacker als Walking Act freuen.

Was den Quickborner Weihnachtsmarkt besonders macht, ist neben seinem vielfältigen Programm vor allem das große ehrenamtliche Engagement. Zahlreiche Menschen bringen ihre Zeit, ihre Ideen und ihre Energie ein, damit dieses besondere vorweihnachtliche Ereignis stattfinden kann.

Ein besonderer Dank gilt den Sponsoren und Unterstützern, die mit ihrer finanziellen und organisatorischen Hilfe einen wichtigen Beitrag zur Realisierung des Weihnachtsmarktes leisten. Die Hauptsponsoren HG Technik und die Stadtwerke Quickborn unterstützen die Quickborner Veranstaltungen bereits seit vielen Jahren als zuverlässige Partner. HG Technik unterstützt als Produkt- und Veranstaltungspartner und sorgt neben einem Crêpe- und Grillstand auch für Bühne, Technik, Sound und Lichtinstallationen. Die Stadtwerke Quickborn unterstützen finanziell, sind aber auch mit der ganzen Familie von Geschäftsführer Panos Memetzidis eingebunden und treten mit dem „Rainer Schnelle Trio“ und dem „Geschwister Trio“ auf der Bühne auf.

CH Oleochemicals trägt mit finanzieller Unterstützung und einer eigenen Holzbude mit einem Getränkeangebot zum Angebot bei. Edeka Lätsch ist mit einer eigenen Holzhütte vertreten und bietet dort Hotdogs und Heißgetränke an. Darüber hinaus warten ein digitales Glücksrad mit Gewinnspielaktionen sowie am Sonntag eine Backaktion in der „kleinen Weihnachtswerkstatt“ auf die kleinen Besucherinnen und Besucher. Auch die Schokolade für den Weihnachtsmann stellt Edeka Lätsch bereit. Die Denkriesen unterstützen den Weihnachtsmarkt finanziell und sorgen am Freitag und Samstag mit dem Walking Act „Arschmallow“ für Unterhaltung.

Die Firma Pohl leistet ebenfalls finanzielle Unterstützung und unterstützt auch Dan und Franzi Zelck beim Aufbau der Torfbahn. Der Sparkasse Südholstein liegt insbesondere die Förderung des Ehrenamts am Herzen. Sie ermöglicht die Back- und Bastelaktionen in der „kleinen Weihnachtswerkstatt“.

„Dieses Miteinander macht den Weihnachtsmarkt zu einem Fest für alle“, lobt Thomas Beckmann. „So schaffen wir es, dass die Menschen ihre Freizeit hier vor Ort verbringen können und nicht nur in Hamburg.“

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag, 4. Dezember, von 15 bis 22 Uhr, am Samstag, 5. Dezember, von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. Dezember, von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Foto: Bürgermeister Thomas Beckmann (Mitte) bedankt sich bei den Sponsoren des Weihnachtsmarktes, denn ohne sie wäre ein solches Fest nicht möglich. Foto: Stadt Quickborn