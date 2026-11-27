Veröffentlicht am 27.11.2026

Quickborn. Mit 14 Ja-Stimmen, neun Gegenstimmen und einer Enthaltung hat die Quickborner Ratsversammlung am Montag, den 23. November 2026, den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Die Zustimmung kam geschlossen aus der FDP-Fraktion und mehrheitlich aus der CDU-Fraktion. Die Gegenstimmen kamen aus den Reihen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen. Mit der mehrheitlichen Beschlussfassung hat die Ratsversammlung eine wichtige Grundlage für die weitere Handlungsfähigkeit der Stadt geschaffen.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Verlauf der Haushaltsberatungen. Die Atmosphäre in der Ratsversammlung war konstruktiv, alle Fraktionen hatten Gelegenheit, ihre Standpunkte und Schwerpunkte deutlich zu machen. Das ist gelebte Demokratie. Am Ende zählt das Ergebnis: Wir haben einen Haushalt beschlossen und damit die Voraussetzungen geschaffen, um auch im kommenden Jahr verlässlich für die Menschen in Quickborn arbeiten zu können. Damit können jetzt unter anderem auch wichtige Schul- und Straßenbauprojekte begonnen werden. Mein Dank gilt der Politik ebenso wie meinem gesamten Team im Rathaus. Was hier unter zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen geleistet wird, macht mich wirklich stolz“, erklärt Bürgermeister Thomas Beckmann.

Trotz deutlich verschärfter finanzieller Rahmenbedingungen ist es der Stadtverwaltung gelungen, durch intensive Konsolidierungsbemühungen und konsequente Ausgabendisziplin Haushaltsverbesserungen in Höhe von rund 4,72 Millionen Euro zu erzielen. Insgesamt wurden mindestens 18 größere Verbesserungspositionen in die Haushaltsplanung aufgenommen. Darunter fallen Einnahmeverbesserungen von rund 1,66 Millionen Euro und Ausgabenreduzierungen von rund 3,06 Millionen Euro.

Bereinigt um die zusätzlichen Aufwendungen für den Neubau der Goethe-Schule ist es gelungen, das geplante Jahresergebnis 2027 auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

Der prognostizierte Jahresfehlbetrag von rund 15,9 Millionen Euro ist vor diesem Hintergrund differenziert zu betrachten: Die Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses gegenüber dem Vorjahr um rund 3,3 Millionen Euro ist nahezu vollständig auf die zusätzlichen Aufwendungen für den Neubau der Goethe-Schule zurückzuführen. Bereinigt um diese Aufwendungen ist es gelungen, das Jahresergebnis auf dem Niveau des Vorjahres zu halten.

Zu den Verbesserungen zählen unter anderem rund 610.000 Euro durch die Anpassung des Verwaltungsvertrags mit der Gemeinde Ascheberg, zusätzliche Gewinnanteile der Stadtwerke in Höhe von 400.000 Euro. Außerdem sinken gegenüber dem Vorjahr beispielsweise die zahlungswirksamen Personalaufwendungen um rund 544 TEUR. Auch die Aufwendungen für Schulkostenbeiträge (883 TEUR), für Geschäftsaufwendungen (rund 112 TEUR), für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rund 114 TEUR) sowie für die Tiefbauunterhaltung (rund 772,5 TEUR) reduzieren sich.

Gleichzeitig rechnet die Stadt mit einer Million Euro weniger Gewerbesteuereinnahmen, zusätzlichen Belastungen aus dem Finanzausgleich von rund 1,4 Millionen Euro und um rund 807.000 Euro steigenden Zinsaufwendungen.

Eine besondere Herausforderung stellt die zunehmende Übertragung gesetzlicher Pflichtaufgaben durch Bund und Land auf die kommunale Ebene dar. Ob Kinderbetreuung, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder oder Unterbringung von Geflüchteten – die dafür bereitgestellten finanziellen Mittel decken die tatsächlichen Aufwendungen vor Ort vielfach nicht vollständig ab. Hinzu kommen strukturelle Defizite im kommunalen Finanzausgleich, der die besonderen Finanzbedarfe kreisangehöriger Städte wie Quickborn nicht ausreichend berücksichtigt.

„Quickborn und viele andere Kommunen haben keine Möglichkeit, diese strukturelle Unterfinanzierung aus eigener Kraft auszugleichen“, sagt Thomas Beckmann. Auf dieses strukturelle Ungleichgewicht weist auch der Deutsche Städte- und Gemeindebund hin: Demnach tragen die Kommunen rund 25 Prozent der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten jedoch nur rund 14 Prozent der gesamtstaatlichen Steuereinnahmen.

Eine nachhaltige Stabilisierung der kommunalen Haushalte erfordert daher neben konsequenter Ausgabendisziplin vor Ort vor allem eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben durch Bund und Land.

Zu den ausgewählten Investitionsschwerpunkten für 2027 zählen:

Bildung, Schulen und Kinderbetreuung – rund 7,1 Millionen Euro: Neubau der Goethe-Schule, Ausbau der Grundschule Mühlenberg zum Offenen Ganztag und zur Perspektivschule sowie weitere Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten.

Neubau der Goethe-Schule, Ausbau der Grundschule Mühlenberg zum Offenen Ganztag und zur Perspektivschule sowie weitere Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten. Straßenbau, Mobilität und Entwässerung – rund 4,97 Millionen Euro: Umsetzung der Trasse V9, Ausbau und Sanierung von Straßen, Verbesserung der Schulwegsicherheit, Ertüchtigung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation sowie Starkregenvorsorge.

Umsetzung der Trasse V9, Ausbau und Sanierung von Straßen, Verbesserung der Schulwegsicherheit, Ertüchtigung der Regen- und Schmutzwasserkanalisation sowie Starkregenvorsorge. Stadtentwicklung und Digitalisierung – rund 1,4 Millionen Euro: Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke und weiterer Ausbau des Glasfasernetzes.

Erwerb strategisch wichtiger Grundstücke und weiterer Ausbau des Glasfasernetzes. Sicherheit, Krisenvorsorge und Bauhof – rund 1,67 Millionen Euro: Anschaffung eines Löschfahrzeugs zur Bekämpfung von Vegetationsbränden, Verbesserung der Notstromversorgung, technische Ausstattung und Modernisierung der Bauhofinfrastruktur.

Anschaffung eines Löschfahrzeugs zur Bekämpfung von Vegetationsbränden, Verbesserung der Notstromversorgung, technische Ausstattung und Modernisierung der Bauhofinfrastruktur. Naherholung, Tourismus und historische Bausubstanz – 200.000 Euro: Touristische Weiterentwicklung des Himmelmoores durch die Herrichtung des historischen Waagehauses.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den beiden großen Schulbauprojekten. Für den Neubau der Goethe-Schule sind im Finanzplanungszeitraum bis 2030 rund 27 Millionen Euro eingeplant, für den Ausbau der Grundschule Mühlenberg zur Offenen Ganztagsschule und Perspektivschule weitere 17,8 Millionen Euro. Für beide Großprojekte rechnet die Stadt mit Fördermitteln von Bund und Land in Höhe von insgesamt rund 21,3 Millionen Euro. Die rechtzeitige Bereitstellung der Haushaltsmittel ist auch im Hinblick auf die Einhaltung der Förderfristen von besonderer Bedeutung.

Darüber hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2030 rund 17,7 Millionen Euro für die Sanierung und den Ausbau von Straßen sowie Schmutz- und Regenwasserkanälen vorgesehen. Dazu zählen unter anderem der Baustart der neuen Verbindungsstraße Trasse V9 als leistungsfähiger Ersatz für die zu schmale Autobahnbrücke im Verlauf der Ulzburger Landstraße sowie die weiteren Bauabschnitte im Bereich der Dorotheenstraße und des Dorotheenrings.

„Mit diesem Haushalt sind die Weichen für große Zukunftsprojekte gestellt worden, insbesondere für unsere Schulen und die Verbindungsstraße Trasse V9. Wer wichtige Zukunftsprojekte auf den Weg bringt, muss auch Verantwortung für deren Finanzierung und Umsetzung übernehmen. Mit dem Haushaltsbeschluss knüpfen wir an bereits getroffene Entscheidungen an und schaffen die Grundlage dafür, dass aus Beschlüssen konkrete Verbesserungen für unsere Stadt werden“, so Beckmann.

Ziel bleibt es, trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen die Lebensqualität in Quickborn zu erhalten, notwendige Investitionen umzusetzen und die vielfältigen sozialen, kulturellen und sportlichen Angebote zu sichern. Mit der rechtzeitigen Verabschiedung des Haushalts hat die Ratsversammlung hierfür eine wesentliche Voraussetzung geschaffen.

Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Haushaltsbestandteile durch die Kommunalaufsicht steht noch aus.