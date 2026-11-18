Veröffentlicht am 18.11.2026

Quickborn. Wie funktioniert eine Wärmepumpe eigentlich im Alltag? Was steckt hinter der Technik, und welche Erfahrungen gibt es mit dem Heizen ohne fossile Brennstoffe? Antworten auf diese Fragen gibt es am Samstag, 21. November 2026, beim bundesweiten „Tag des offenen Heizungskellers“. Auch die Stadt Quickborn beteiligt sich an der Aktion und lädt Interessierte von 15 bis 17 Uhr in das Haus der Jugend, Ziegenweg 3, ein.

Das 1974 errichtete Gebäude wird seit Sommer 2025 mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe des Typs WAB 14 der Firma Weishaupt beheizt. Die Anlage wurde während der Sommerferien eingebaut und ersetzte die bisherige Gasheizung vollständig. Seither übernimmt die Wärmepumpe allein die Wärmeversorgung des Hauses der Jugend. Sie nutzt die Energie aus der Umgebungsluft und macht das Gebäude damit unabhängig von fossilen Brennstoffen beim Heizen.

Insgesamt investierte die Stadt Quickborn 77.308,97 Euro in die Umstellung der Heiztechnik. Davon wurden 26.530 Euro durch Fördermittel finanziert. Die Ausschreibung, Vergabe und Überwachung des Projekts lagen beim städtischen Fachbereich Liegenschaften. Den Auftrag zur Umsetzung erhielten die Stadtwerke Quickborn.

Beim „Tag des offenen Heizungskellers“ können Interessierte die neue Technik aus nächster Nähe kennenlernen. Hausmeister René Flocken ist vor Ort, erläutert die Funktionsweise der Anlage und beantwortet Fragen. Dabei geht es nicht nur um technische Details, sondern auch um praktische Erfahrungen mit dem Betrieb der Wärmepumpe.

Der bundesweite Aktionstag soll Berührungsängste gegenüber klimafreundlicher Heiztechnik abbauen. Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, Eigentümergemeinschaften und Kommunen öffnen ihre Heizungskeller, um Erfahrungen weiterzugeben und den persönlichen Austausch zu ermöglichen. Besucherinnen und Besucher erhalten Einblicke in die Installation und den Betrieb moderner Heizsysteme – aus erster Hand und ohne Verkaufsdruck.

Organisiert wird die Initiative von einem Bündnis aus dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Campact, co2online, GermanZero, Greenpeace Deutschland und dem Solarenergie-Förderverein Deutschland.

Mit der Beteiligung am bundesweiten Aktionstag zeigt die Stadt Quickborn an einem konkreten Beispiel, wie die Umstellung auf erneuerbare Energien in öffentlichen Gebäuden gelingen kann. Die Besichtigung bietet Gelegenheit, moderne Heiztechnik dort kennenzulernen, wo sie bereits im Alltag im Einsatz ist.

Weitere Informationen zum bundesweiten Aktionstag sowie eine interaktive Übersicht der teilnehmenden Heizungskeller gibt es unter www.offenerheizungskeller.de.

Datum/Zeit: Samstag, 21. November 2026, 15 bis 17 Uhr

Samstag, 21. November 2026, 15 bis 17 Uhr Veranstaltung: Tag des offenen Heizungskellers

Tag des offenen Heizungskellers Ort: Haus der Jugend, Ziegenweg 3, Quickborn

Haus der Jugend, Ziegenweg 3, Quickborn Veranstalter: Stadt Quickborn

Stadt Quickborn Ansprechpartner: Helge Maurer, Telefon: 04106/611-172

Foto: Das Haus der Jugend am Ziegenweg 3 wird seit Sommer 2025 vollständig mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt. Zum bundesweiten „Tag des offenen Heizungskellers“ öffnet die Stadt Quickborn am Samstag, 21. November, von 15 bis 17 Uhr die Türen und ermöglicht Interessierten einen Blick hinter die Kulissen der klimafreundlichen Wärmeversorgung. Foto: Stadt Quickborn