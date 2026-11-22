Veröffentlicht am 22.11.2026

Quickborn. Eigentlich sollte das familiäre Umfeld ein sicherer Ort sein. Doch nicht immer ist das der Fall. Die Zahlen zu häuslicher Gewalt sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nach Angaben der Polizeidirektion Bad Segeberg gab es 2019 insgesamt 532 Fälle an Partnerschaftsgewalt im Kreis Pinneberg, 2024 waren es bereits 686 Fälle. In Quickborn direkt gab es nach Angaben der Polizei 2025 38 Fälle – 14 mehr als im Vorjahr. Dabei ging es überwiegend um Körperverletzungen. Unter den 32 Tatverdächtigen waren 26 männlich und sechs weiblich. Das Durchschnittsalter lag bei 44 Jahren.

„Ob tatsächlich mehr Gewalt ausgeübt wird oder ob Betroffene inzwischen häufiger den Mut finden, sich an die Polizei zu wenden, lässt sich aus diesen Zahlen nicht eindeutig ablesen“, erklärt Natalie Schulz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Quickborn. Zudem sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, da längst nicht alle Fälle zur Anzeige gebracht würden.

Um auf das Thema aufmerksam zu machen, beteiligt sich die Stadt Quickborn am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am Mittwoch, 25. November, an der landesweiten Brötchentütenaktion. Das Motto: Gewalt kommt nicht in die Tüte. Ab 10 Uhr werden auf dem Wochenmarkt entsprechende Brötchentüten verteilt. Ergänzend dazu gibt es Informationsmaterial und Hinweise auf verschiedene Hilfsangebote.

Der 25. November ist ein weltweiter Anti-Gewalttag. Das Datum erinnert an die drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 1960 vom militärischen Geheimdienst der Dominikanischen Republik ermordet wurden. Sie hatten sich im Untergrund gegen die brutale Diktatur Rafael Trujillos engagiert und waren zuvor monatelang gefoltert worden. Ihr Mut und ihr Widerstand gelten bis heute als Symbol für den Einsatz von Frauen gegen Gewalt und Unterdrückung weltweit.

Die Brötchentütenaktion hat sich inzwischen zu einer landesweiten Initiative in Schleswig-Holstein entwickelt. Entstanden ist sie ursprünglich in Pinneberg und wird mittlerweile von dem Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten, Vertreterinnen der Frauenhäuser und Frauenfachberatungsstellen sowie dem Kooperations- und Interventionskonzept des Landes Schleswig-Holstein organisiert.

Für die Stadt Quickborn steht dabei vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. „Uns ist wichtig, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und auf bestehende Hilfsangebote aufmerksam zu machen. Denn wer im eigenen zuhause Gewalt erlebt, muss damit nicht allein bleiben. Es gibt Unterstützung und Wege aus der Gewalt“, betont Natalie Schulz.

Mit der Aktion möchte die Stadt Quickborn Betroffene ermutigen, Hilfe in Anspruch zu nehmen, und zugleich das Bewusstsein dafür stärken, dass häusliche Gewalt keine Privatsache ist. Hinschauen, ansprechen und Unterstützung anbieten – jede und jeder kann einen Beitrag dazu leisten.

Parallel zu der Brötchentütenaktion hisst die Stadt Quickborn ähnlich wie viele andere Städte in der Woche vom 23. November bis 3. Dezember orange Flaggen als Zeichen gegen Gewalt.

Betroffene und Angehörige finden Unterstützung bei folgenden Einrichtungen im Kreis Pinneberg:

Frauenberatung Elmshorn: 04121 / 66 28

04121 / 66 28 Frauenberatung Pinneberg: 04101 / 51 31 47

04101 / 51 31 47 Frauenhaus Elmshorn: 04121 / 25 895

04121 / 25 895 Frauenhaus Pinneberg: 04101 / 20 49 67

04101 / 20 49 67 Frauenhaus Wedel: 04103 / 14 553

04103 / 14 553 Anonymes/kostenloses Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 08000 116 016

08000 116 016 KIK-Koordinatorin Yvette Karro: 0176 52 879 235

0176 52 879 235 Opfertelefon „Weißer Ring“: 11 60 06

Für Quickborn steht zusätzlich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Quickborn, Natalie Schulz, unter der Rufnummer 04106 / 611 274 als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Bild: Gewalt kommt nicht in die Tüte: Die Stadt Quickborn macht auf dem Wochenmarkt auf das Thema häusliche Gewalt aufmerksam. Foto: Stadt Quickborn