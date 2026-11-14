Veröffentlicht am 14.11.2026

Weihnachten kann auch mitreißend klingen: Am Sonntag, 29. November, um 11 Uhr lädt die Musikschule der Stadt Quickborn zur Weihnachtsmatinee mit den „Greenhorns“ in den Artur-Grenz-Saal ein. Der Eintritt ist frei.

Die Bigband der Musikschule spielt unter der Leitung von Frank-Peter Könen Klassiker wie „Sleigh Ride“, „Last Christmas“ und „Jingle Bell Rock“. Dazu kommen traditionelle Weihnachtslieder in jazzigen Arrangements, mal schwungvoll, mal gefühlvoll, und immer mit viel Energie und guter Laune.

Hinter dem Auftritt stecken viele Übungsstunden und gemeinsame Proben. Für die Musikerinnen und Musiker ist die Matinee eine Gelegenheit, ihr Können vor Publikum zu zeigen. Die Stadt Quickborn lädt alle Musikbegeisterten ein, am ersten Adventswochenende eine kleine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel zu nehmen.

Sonntag, 29. November, 11 Uhr, Artur-Grenz-Saal, Quickborn. Eintritt frei, die Mitwirkenden freuen sich über Spenden.

Quelle: Musikschule der Stadt Quickborn