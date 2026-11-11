Veröffentlicht am 11.11.2026

Quickborn. 35 Unternehmer und Unternehmerinnen waren zum 8. Unternehmensfrühstück der Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn gekommen – so viele wie selten. Ein Grund dürfte eines der Themen sein, dass im Mittelpunkt der Veranstaltung stand: Social Media.

Der Quickborner Florian Schliewe, Geschäftsführer von Team FutureTalent, erklärte gemeinsam mit dem Unternehmen Oppermann & Fuss, wie ein Social-Media-Kanal für Unternehmen aufgebaut werden kann, ohne dass es enorm viel Arbeit bereitet und zu einer lästigen Zusatzaufgabe wird. „Wichtig ist, dass es Spaß macht, denn das merken auch die Follower“, sagte er.

Der Vortrag kam bei den Unternehmern und Unternehmerinnen gut an. Noch nicht alle sind selbst bei Social Media aktiv. Dabei sei die digitale Sichtbarkeit insgesamt elementar. „81 Prozent der Kunden suchen mittlerweile über eine KI ihre Informationen zusammen und KI greift auch auf die sozialen Medien zurück“, erklärte er. „Website, Google-Profil, Bewertungen und Social Media bestimmen dementsprechend gemeinsam darüber, ob eine KI einen überhaupt kennt.“ Für Unternehmen sei es daher wichtig, auf allen diesen Kanälen präsent zu sein.

Doch wie fängt man an? „Lieber unperfekt starten, als perfekt zögern“, sagte Florian Schliewe. Auch das Quickborner Unternehmen Oppermann & Fuss, das von Florian Schliewe beraten wird, habe so angefangen. Die ersten Beiträge auf Facebook und Instagram hätten die Mitarbeitenden noch selbst erstellt und veröffentlicht. „Wir haben das einfach gemacht und uns von unseren eigenen Vorstellungen, wie solche Beiträge aussehen sollten, leiten lassen“, erklärte Nina Schamper von Oppermann & Fuss.

Mittlerweile betreibt das Unternehmen erfolgreiche Kanäle und hat darüber bereits sowohl neues Personal als auch neue Kunden gewonnen. „Neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu finden, ist für uns schwierig, da wir so speziell aufgestellt sind und sehr gut geschultes Fachpersonal brauchen. Über Social Media hat es geklappt“, erläuterte Nina Schamper weiter.

Inzwischen hat Oppermann & Fuss mit Christian Niemeyer einen Mitarbeiter für den gesamten Bereich Marketing eingestellt. Rund zehn Stunden pro Woche entfallen dabei auf Social Media. Darüber hinaus fährt er auf Baustellen, um Foto- und Filmaufnahmen für die Beiträge zu erstellen. Zusätzlich wird das Unternehmen vom Team FutureTalent betreut.

Für einen erfolgreichen Kanal sei es wichtig, die eigene Zielgruppe zu kennen, erklärte Florian Schliewe. Denn nur dann kann man den Kanal auch auf Wunschzielkunden und Bewerber zuschneiden. Ebenso wichtig sei es, seine Follower zu kennen und neue auch mal direkt anzuschreiben. Daraus könne schnell ein Vertriebsgespräch entstehen.

Weitere Unterstützung können Unternehmen auch bei der VHS in Quickborn bekommen. Leiterin Annette Ehrenstein erklärte in ihrem Vortrag, dass die VHS eine Reihe von Kursen anbietet, um Mitarbeitende fortzubilden. Die Angebote reichen von Schulungen zu KI, Canva oder das Online-Format Skill-up AI. Annette Ehrenstein warb dafür, Bildungsurlaub nicht als Urlaub zu verstehen. „Urlaub klingt so, als würde man sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Dabei nehmen die Teilnehmenden sehr viel aus der Woche mit, was sie im Unternehmen anwenden können“, erklärte sie. „Ich selbst habe vor einigen Jahren einen Bildungsurlaub gemacht und profitiere noch heute davon.“

Das Unternehmensfrühstück der Stadt Quickborn ist inzwischen eine feste Plattform für Information, Austausch und Kooperation in der lokalen Wirtschaft. Das nächste Unternehmensfrühstück im kommenden Jahr ist schon in Planung. Dabei setzt die Wirtschaftsförderung auch auf den Austausch mit den Unternehmen und hat beim jüngsten Treffen gezielt nach Themen und Impulsen für die kommenden Veranstaltungen gefragt.

Foto: Von links: Florian Schliewe von Future Talent, Bürgermeister Thomas Beckmann, Linda Vogt-Gröncke von der Wirtschaftsförderung der Stadt Quickborn, Nina Schamper von Oppermann & Fuss, VHS-Leiterin Annette Ehrenstein, Christian Niemeyer von Oppermann & Fuss und Anke Fischer von Mollard aus der Wirtschaftsförderung.