Veröffentlicht am 18.11.2026

Quickborn. Acht Stolpersteine, acht Namen, acht Lebensgeschichten. In Quickborn erinnern sie an Menschen, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Wer waren sie, bevor Gewalt und Unrecht ihr Leben bestimmten? Mit dieser Frage beschäftigten sich 16 Schülerinnen und Schüler des Geschichtsprofilkurses der 13. Jahrgangsstufe des Elsensee-Gymnasiums. Ihre Spurensuche gab der Gedenkstunde zum Volkstrauertag am Sonntag, 15. November, im Gemeindesaal der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde eine besonders persönliche Stimme.

Gemeinsam mit ihrem Lehrer Jakob Weber setzen sich die Jugendlichen mit dem „Zeitalter der Extreme“ und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auseinander. Sie reinigten die acht Stolpersteine in Quickborn, Heide und Renzel. Majen Scholz und Pauline Bark hielten die Aktion auf einem Plakat mit Vorher-nachher-Fotos fest: Wo zuvor Schmutz die Inschriften verdeckte, wurden Namen wieder lesbar. Eine kleine Geste gegen das Vergessen. Im April 2027 wird der Kurs die Gedenkstätte Auschwitz besuchen.

Die gemeinsam erarbeitete Gedenkansprache trugen Timo Hansen, Lea-Marie Boos, Sina Wieckhorst und Erik Dreger vor. Sie rückten die Menschen hinter den Namen in den Mittelpunkt – und die Frage, welche Verantwortung aus ihrer Geschichte für die Gegenwart erwächst.

Bürgermeister Thomas Beckmann dankte den Jugendlichen für ihr Engagement: „Sie zeigen, dass Erinnern mehr ist als der Blick in ein Geschichtsbuch. Dass es darum geht, hinzusehen, Fragen zu stellen und Verantwortung zu übernehmen.“ In seiner Begrüßungsrede erinnerte er an die Opfer der Weltkriege und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, aber auch an Menschen, die heute in der Ukraine, im Nahen Osten und anderswo unter Krieg und Verfolgung leiden. Sein Appell: „Denn Frieden ist nicht nur etwas, das wir uns wünschen. Frieden ist etwas, für das wir Verantwortung tragen.“

In der anschließenden Totenehrung schloss Beckmann ausdrücklich auch Menschen ein, die wegen ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer Überzeugungen, einer Behinderung oder Krankheit oder ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Identität verfolgt und ermordet wurden. Ebenso gedachte er der Opfer heutiger Kriege, von Terror, Extremismus, Antisemitismus und Rassismus. Eine Schweigeminute gab dem gemeinsamen Gedenken Raum.

Die Gedenkstunde begleiteten Ralf Hagens (Flöte), Anna Milewska (Klavier) und Musikschulleiter Lorenz Jensen (Fagott und Klavier) von der Musikschule der Stadt Quickborn. Anschließend wurden Kränze am Ehrenmal an der Bahnhofstraße, auf dem Nordfriedhof und in Quickborn-Renzel niedergelegt. Im Freien begleitete auch der Posaunenchor unter der Leitung von Michael Schmult das Gedenken.

Am Ehrenmal in Renzel schlug Bürgervorsteherin Annabell Krämer den Bogen von den Schicksalen der Kriegstoten zum Leid heutiger Familien. „Aber wir können verhindern, dass Gleichgültigkeit an die Stelle von Mitgefühl tritt“, sagte sie. Und sie erinnerte daran, dass Menschlichkeit im Alltag beginnt: „Wir können hinschauen, wo andere wegsehen. Zuhören, wo Menschen nicht gehört werden. Widersprechen, wenn Hass und Menschenverachtung laut werden.“

Die Stadt Quickborn dankt den Jugendlichen und ihrem Lehrer, der Kirchengemeinde, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, allen Musikerinnen und Musikern sowie den ehrenamtlich Engagierten. Ihr Mitwirken zeigte, dass Erinnerung nicht am Denkmal endet, sondern im Miteinander weiterlebt.

Foto: Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen an der zentralen Gedenkstunde zum Volkstrauertag im Gemeindesaal der Quickborner Marienkirche teil. Einen besonderen Beitrag leisteten Schülerinnen und Schüler des Elsensee-Gymnasiums. Foto: Stadt Quickborn