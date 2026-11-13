Veröffentlicht am 13.11.2026

Eine Diagnose, die das Leben von einem Moment auf den anderen verändert. Für Rainer Heydenreich, ehemaliger Leiter einer Bank, wurde die Gewissheit, an Demenz erkrankt zu sein, zu einem tiefen Einschnitt. Auf anfängliche Verzweiflung und Hilflosigkeit folgte die Herausforderung, die Erkrankung anzunehmen und einen neuen Weg für sein Leben zu finden. Heute spricht er offen über seine Erfahrungen und möchte anderen Menschen Mut machen.

Am Freitag, 20. November 2026, um 18.30 Uhr ist Rainer Heydenreich zu Gast in der Stadtbücherei Quickborn. In Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hamburg-West/Südholstein und dem Sozialverband Deutschland (SoVD) lädt die Stadtbücherei zu einem ebenso persönlichen wie informativen Vortrag über das Leben mit Demenz ein.

Demenz verändert vieles: das Gedächtnis, die Orientierung, die Sprache und mitunter auch das vertraute Miteinander. Die Erkrankung stellt nicht nur Betroffene, sondern auch Angehörige vor große emotionale und alltägliche Herausforderungen. Umso wichtiger sind Aufklärung, Verständnis und ein respektvoller Umgang, damit Menschen mit Demenz möglichst lange selbstbestimmt und als Teil der Gemeinschaft leben können.

Als selbst Betroffener und Mitglied der Deutschen Alzheimer Gesellschaft berichtet Rainer Heydenreich darüber, wie er seine Diagnose erlebt hat, was ihm geholfen hat und wie er gelernt hat, mit der Erkrankung zu leben. Er erklärt, woran sich eine beginnende Demenz erkennen lässt, welche unterschiedlichen Formen es gibt und welche Möglichkeiten im Umgang mit der Erkrankung bestehen.

Im Anschluss an den Vortrag haben die Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, Fragen zu stellen, persönliche Erfahrungen auszutauschen und hilfreiche Anregungen für den Alltag mitzunehmen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Stadtbücherei Quickborn befindet sich in der Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04106 611470 sowie unter www.stadtbuecherei-quickborn.de.