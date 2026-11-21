Veröffentlicht am 21.11.2026

Quickborn. Mit großen kugelrunden Augen blickt die kleine Eule des neuen Eulenpins einen an und wünscht in ihrem Weihnachtsoutfit frohe Weihnachten. Die Eulenpins sind ab sofort im Rathaus in limitierter Auflage erhältlich.

Die beliebten Anstecker kosten unverändert 2,50 Euro pro Stück und sind am zentralen Empfang des Rathauses erhältlich. Die Öffnungszeiten sind montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Foto: Die Eulenpins sind zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus erhältlich. Foto: Stadt Quickborn