Veröffentlicht am 24.11.2026

Bunte Sterne, kleine Tannenbäume und liebevoll gestalteter Weihnachtsschmuck: In der Stadtbücherei Quickborn wird es kreativ und vorweihnachtlich. Für Freitag, 4. Dezember 2026, lädt das Team der Stadtbücherei Kinder ab sechs Jahren zu einem fröhlichen Bastelnachmittag ein. Los geht es um 15 Uhr.

Mit einer großen Auswahl farbenfroher Bügelperlen können die kleinen Künstlerinnen und Künstler ihrer Fantasie freien Lauf lassen und ganz persönliche Weihnachtsdekorationen gestalten. Ob für den eigenen Tannenbaum, als Geschenk für Oma und Opa oder als kleine Überraschung für einen lieben Menschen – hier entstehen mit ein wenig Geduld und viel Freude individuelle Kunstwerke.

Das Team der Stadtbücherei begleitet die Kinder beim Gestalten und steht mit Rat und Tat zur Seite. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Kreativsein, die Freude am Ausprobieren und ein gemütlicher Nachmittag in weihnachtlicher Atmosphäre.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen und mitmachen!

Die Stadtbücherei Quickborn befindet sich in der Bahnhofstraße 100 im Forum, direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 04106 611470 oder unter www.stadtbuecherei-quickborn.de.

Datum/Zeit: Freitag, 4. Dezember 2026, 15 Uhr

Freitag, 4. Dezember 2026, 15 Uhr Veranstaltung: Weihnachtlicher Bastelnachmittag mit Bügelperlen für Kinder ab sechs Jahren

Weihnachtlicher Bastelnachmittag mit Bügelperlen für Kinder ab sechs Jahren Ort: Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 im Forum (direkt am Forumsplatz)

Stadtbücherei Quickborn, Bahnhofstraße 100 im Forum (direkt am Forumsplatz) Veranstalter: Stadtbücherei Quickborn

Stadtbücherei Quickborn Eintritt: kostenlos

kostenlos Anmeldung: nicht erforderlich

nicht erforderlich Kontakt: Telefon 04106 611470, www.stadtbuecherei-quickborn.de

Foto Bunte Bügelperlen, kreative Ideen und jede Menge Weihnachtsvorfreude: Die Stadtbücherei Quickborn lädt für Freitag, 4. Dezember, Kinder ab sechs Jahren zum gemeinsamen Gestalten ein. Foto: KI-generiert mit Canva