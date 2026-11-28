Veröffentlicht am 28.11.2026

Quickborn. In der Stadtbücherei wird es am Freitag, 11. Dezember, weihnachtlich – und das ganz auf Plattdeutsch! Unter dem Titel „Plattdüütsche Wiehnacht“ erwartet die Besucherinnen und Besucher um 15 Uhr eine gemütliche Stunde mit Gedichten und Geschichten in plattdeutscher Sprache. Dabei werden sowohl Texte von früher als auch modernere Beiträge zu hören sein.

Der Vortragende Detlef Westphal widmet sich seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft der plattdeutschen Sprache. Er hat früher in Haseldorf gelebt und dort eine Ausbildung zum Bootsbauer absolviert. Dort war Plattdeutsch, sowohl in der Werft als auch im Dorf, bei Jung und Alt gang und gäbe. Später besuchte er eine Tontechnikerschule in Hamburg und baute anschließend ein eigenes Tonstudio auf. Gemeinsam mit einem plattdeutschen Verlag in Quickborn engagierte er sich intensiv für den Erhalt und die Verbreitung der Sprache. Dabei entstanden unter anderem plattdeutsche Hörbücher für Erwachsene und Kinder sowie Kinderlieder und Kinderbücher auf Plattdeutsch.

Darüber hinaus war er viele Jahre in einem plattdeutschen Kreis aktiv, in dem er gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern die Sprache pflegte und sprach. Auch heute, im Ruhestand, liegt ihm das Plattdeutsche besonders am Herzen. Für ihn ist es ein wertvolles Kulturgut, das bewahrt und an kommende Generationen weitergegeben werden sollte.

Die Lesung richtet sich an alle, die Plattdeutsch sprechen oder einfach Freude daran haben, diese Sprache zu hören – auch ohne Plattdeutschkenntnisse. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Die Stadtbücherei Quickborn liegt in der Bahnhofstraße 100 (Forum), direkt am Forumsplatz. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter 04106-611470 oder auf der Internetseite www.stadtbuecherei-quickborn.de.

Foto: Detlef Westphal (r.) und Büchereileiterin Elisabeth Baumann (l.) laden zu einer vorweihnachtlichen Plattdeutsch-Lesung in die Stadtbücherei ein. Stadtbücherei Quickborn