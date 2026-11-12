Veröffentlicht am 12.11.2026

Die Quickborner Speeldeel lädt in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Dezember, jeweils ab 15 Uhr zu dem Weihnachtsmärchen „Die Biene Maja“ im Arthur-Grenz-Saal ein. „Die Biene Maja feiert dieses Jahr ihren 50. Geburtstag, weshalb wir uns überlegt haben, dieses zu ehren“, erklärt der Vorstand der Quickborner Speeldeel.

Das Stück handelt von der neugierigen Biene Maja, die im Bienenstock von Königin Helene VIII. lebt. Unter den wachsamen Augen ihrer Lehrerin Frau Kassandra schlüpft die junge Biene Maja. Doch schon bald stellt Maja fest: Das gewöhnliche Bienenleben mit Honigsammeln und Bienenstockarbeit ist ihr einfach viel zu langweilig.

Neugierig und voller Entdeckungsdrang macht sie sich auf den Weg, die große Welt außerhalb des Bienenstocks kennenzulernen. Dabei trifft Maja auf viele außergewöhnliche Bewohner der Wiese: den gemütlichen Grashüpfer, die Libelle Schnuck, den Mistkäfer Kurt und die Stubenfliege Puck. Nicht jede Begegnung ist dabei ungefährlich. Die Spinne Thekla hat es auf Maja abgesehen und lockt sie in ihr Netz.

Doch nicht nur die Spinne bedroht sie. Die Hornissen planen einen Angriff auf das Reich von Königin Helene. Zum Glück ist Maja nicht allein. Gemeinsam mit den Kindern im Publikum kann sie sich den Herausforderungen stellen und versuchen, die Bienenstadt zu retten.

Der Eintritt kostet 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf über die Internetseite www.events.vereinstickets.de und bei Kunterbunt in Ellerau, bei Eisenmüller sowie Café King in Quickborn.