Veröffentlicht am 27.11.2026

Zwischen festlich geschmückten Buden, Lichterglanz und Weihnachtsduft gibt es auf dem Quickborner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr eine ganz besondere Hütte zu entdecken. Am Freitag, 4. Dezember, verkaufen dort sieben engagierte Frauen ihre selbst gestrickten und gehäkelten Schätze – von kuscheligen Mützen und Schals bis zu zauberhaften kleinen blauen Moorfröschen. Das Besondere: Der gesamte Erlös kommt vier Vereinen zugute, die sich mit viel Herzblut für das Quickborner Himmelmoor einsetzen. Eine schöne Geschichte über Gemeinschaft, Kreativität und gelebtes Ehrenamt mitten in Quickborn.

Begonnen hat alles mit einem Weihnachtsgeschenk, das bis heute nicht fertig ist. Im Dezember 2025 wollte Rebecca ihrem Mann selbstgestrickte Socken schenken. Allerdings konnte sie überhaupt nicht stricken. Also bat sie eine Bekannte, ihr die ersten Maschen beizubringen. Die holte dafür nach mehr als zehn Jahren ihre Stricknadeln wieder hervor. Aus diesem einen Abend entwickelte sich eine kleine Gemeinschaft, die inzwischen sieben Frauen verbindet – einige von ihnen kannten sich vorher nicht einmal.

Seither treffen sich die Frauen jeden letzten Freitag im Monat. Dann wird gestrickt, gehäkelt, gelacht und erzählt. Dazu gibt es Burger, Pommes, Tee und manchmal ein Glas Rotwein. Oft sitzen sie bis weit nach Mitternacht zusammen, während aus Wolle neue Lieblingsstücke entstehen und die nächste Idee schon auf dem Tisch liegt.

Was die Frauen neben der Handarbeit verbindet, ist ihre Liebe zum Himmelmoor. Sie schätzen das Engagement der Menschen, die sich dort ehrenamtlich für Natur, Geschichte und den Erhalt besonderer Orte einsetzen. Im Frühjahr entstand deshalb die Idee, mit den eigenen Handarbeiten etwas zurückzugeben. Seitdem sind unzählige kleine und große Kunstwerke entstanden.

Das Angebot reicht von Socken, Mützen, Loops und Schultertüchern über Stirnbänder, Armstulpen und Handytaschen bis zu liebevoll gestalteten Eulenanhängern und Ohrringen. Besonders originell sind die kleinen blauen Moorfrösche, die an das Himmelmoor erinnern. Sie schmücken unter anderem Mobiles mit echter Birke aus dem Moor. Sogar ein Hochzeitsringkissen mit einem verliebten Moorfroschpaar gehört zu den außergewöhnlichen Kreationen. Auch eine Quickborner Eulenweihnachtsmütze darf natürlich nicht fehlen.

Sämtliche Materialien haben die Frauen selbst finanziert, ihre Zeit und Kreativität schenken sie der guten Sache. Der gesamte Verkaufserlös wird zu gleichen Teilen an den Förderverein Himmelmoor e. V., die Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor e. V., den Verein Freunde des Waagehauses Himmelmoor e. V. und den Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus Quickborn e. V. gespendet.

Mit ihrer Aktion zeigen die sieben Frauen auf besonders herzliche Weise, wie lebendig das Miteinander in Quickborn ist. Aus einer gemeinsamen Leidenschaft ist eine Initiative geworden, die gleich mehrere ehrenamtlich engagierte Vereine unterstützt und zugleich ein Stück Heimatverbundenheit auf den Weihnachtsmarkt bringt.

Am Freitag, 4. Dezember, freuen sich die Frauen in ihrer Weihnachtshütte auf viele Begegnungen und darauf, mit ihren handgemachten Unikaten Freude zu verschenken.

Und was wurde eigentlich aus den Socken für Rebeccas Mann? Die sind noch immer nicht fertig. Vermutlich wird er auch dieses Weihnachten vergeblich danach unter dem Tannenbaum suchen. Dafür ist aus seiner Geschenkidee etwas entstanden, das inzwischen vielen anderen Menschen Freude bereitet.

Foto: Die Quickborner Eule und der kleine blaue Moorfrosch werben für die Handarbeitsaktion zugunsten des Himmelmoors am 4. Dezember. Auf dem Weihnachtsmarkt sind die liebevoll gefertigten Unikate an Stand 15 erhältlich.