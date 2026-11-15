Veröffentlicht am 15.11.2026

Sie stehen kurz vor dem Abitur, beschäftigen sich mit ihrer eigenen Zukunft und blicken gleichzeitig auf die Schicksale vergangener Generationen: 16 Schülerinnen und Schüler des Geschichtsprofilkurses der 13. Jahrgangsstufe des Elsensee-Gymnasiums setzen sich intensiv mit den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft auseinander. Am Sonntag, 15. November 2026, gestalten sie um 11.30 Uhr die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag in Quickborn im Gemeindesaal der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde wesentlich mit. Bürgermeister Thomas Beckmann und Bürgervorsteherin Annabell Krämer werden mit persönlichen Gedenkworten an die Opfer erinnern.

Vier Jugendliche werden die gemeinsam mit ihrem Kurs erarbeitete Ansprache vortragen. Begleitet wird das Projekt von ihrem Geschichtsprofillehrer Jakob Weber. Bereits im Vorfeld haben sich die Schülerinnen und Schüler mit der lokalen Erinnerungskultur beschäftigt und die Quickborner Stolpersteine gereinigt.

„Dass junge Menschen sich gerade in dieser entscheidenden Phase ihres Lebens so intensiv mit unserer Geschichte beschäftigen, ist ein starkes Zeichen. Sie zeigen, dass Erinnerung lebendig bleibt und Verantwortung für Frieden und Freiheit auch die kommenden Generationen bewegt“, würdigt Bürgermeister Thomas Beckmann das Engagement.

Für den musikalischen Rahmen sorgt die Musikschule der Stadt Quickborn mit Ralf Hagens an der Flöte, Anna Milewska am Klavier sowie Musikschulleiter Lorenz Jensen an Fagott und Klavier. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Reynaldo Hahn und Johann Sebastian Bach sowie Choralbearbeitungen.

Erinnerung als Verantwortung für die Gegenwart

Der Volkstrauertag wurde ursprünglich zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs ins Leben gerufen. Heute erinnert er an die Opfer beider Weltkriege, der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft sowie an alle Menschen, die durch Krieg, Terror, Verfolgung und Gewalt ihr Leben verloren haben oder noch immer darunter leiden.

Angesichts der anhaltenden Kriege und bewaffneten Konflikte in der Welt erhält der Gedenktag besondere Aktualität. Er steht nicht nur für Trauer und Erinnerung, sondern auch für die Verantwortung, Menschenwürde, Demokratie, Frieden und Freiheit zu schützen.

Kranzniederlegungen an drei Gedenkorten

Im Anschluss an die Gedenkstunde finden drei Kranzniederlegungen statt. Die erste ist gegen 12 Uhr am Ehrenmal in der Bahnhofstraße bei der Marienkirche vorgesehen. Gegen 12.20 Uhr folgt das Gedenken auf dem Nordfriedhof.

Den Abschluss bildet gegen 12.45 Uhr die Kranzniederlegung am Ehrenmal in Quickborn-Renzel. Dort hält Bürgervorsteherin Annabell Krämer die Gedenkrede für die Gefallenen beider Weltkriege sowie alle Opfer von Terror und Verfolgung. Die Kranzniederlegungen werden vom Posaunenchor musikalisch begleitet.

Die Stadt Quickborn und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, an der Gedenkstunde und den anschließenden Kranzniederlegungen teilzunehmen.

Das gemeinsame Gedenken bewahrt die Erinnerung an vergangenes Leid und setzt zugleich ein Zeichen für Menschlichkeit, Versöhnung und Frieden.