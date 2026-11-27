Veröffentlicht am 27.11.2026

Quickborn. Noch bis zum 30. November können alle Menschen beim ADFC-Fahrradklima-Test die Fahrradfreundlichkeit ihres Ortes bewerten. Der Fahrradklima-Test ist eine bundesweite Aktion des ADFC, gefördert vom BM für Verkehr. Diese Umfrage vergleicht seit 16 Jahren alle Orte miteinander, in denen genügend Antworten zusammen kommen.

Sind die Radwege breit oder schmal? Wie sicher ist es für Kinder auf dem Rad? Macht Radfahren Spaß, oder ist es eher Stress? Alle Radfahrerinnen und Radfahrer sind Expert:innen für die Radfahrbedingungen bei euch vor Ort. Sie können diese am besten bewerten.

Damit können Sie den verkehrspolitischen Entscheider:innen eine wichtige Rückmeldung geben! Dies ist gleichzeitig ein Puzzlestück der Demokratie, des Gehört-werdens, des Mitmachens.

In diesem Jahr ist die gesonderte Befragung für alle zwischen 10 und 20 Jahren möglich – der ADFC-Fahrradklima-Test Jugendliche. Die Teilnahme ist ganz einfach, dauert ca. 10 Minuten und ist unter fkt.adfc.de möglich. Je mehr Menschen teilnehmen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse!