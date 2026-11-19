Veröffentlicht am 19.11.2026

Wie geht es mit der europäischen Förderung weiter – und was brauchen die ländlichen Räume in den kommenden Jahren? Darum ging es am 18. November 2026 bei der Veranstaltung „EU-Förderung 2028–2034: Schleswig-Holstein gestaltet Zukunft“ in den Holstenhallen in Neumünster. Im Mittelpunkt stand der Nationale und Regionale Partnerschaftsplan (NRPP) als Rahmen für die künftige EU-Förderung.

Ministerpräsident Daniel Günther verdeutlichte: „Gerade die europäische Regionalförderung hat sich in Schleswig-Holstein bewährt. Sie stärkt unsere Infrastruktur und schafft Perspektiven vor Ort. Deshalb machen wir uns für eine stabile Kohäsionspolitik und für eine gerechte Verteilung der Mittel, auch innerhalb Deutschlands, stark“.

Cornelia Schmachtenberg, Ministerin für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz, hat in ihrem Statement klar gemacht, dass für sie die ländliche Entwicklung von zentraler Bedeutung ist. Sie setzt sich für eine verlässliche Finanzierung von Erfolgsmodellen wie LEADER ein. „Zugleich brauchen unsere ländlichen Räume weiterhin eigenständige Entwicklungsmöglichkeiten: für lebendige Dörfer, eine gute Versorgung vor Ort und regionale Initiativen, mit denen die Menschen ihre Heimat gestalten.“

Ein wichtiges Signal ist, dass das Land die ländliche Entwicklung und LEADER als eines von acht Handlungsfeldern für die künftige EU-Förderung benannt hat.

Die AktivRegionen, die LEADER in Schleswig-Holstein umsetzen, zeigten starke Präsenz auf der Veranstaltung. Gemeinsam mit Vertreter:innen des Landesamts für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung, der Akademie für die Ländlichen Räume e.V. und Cornelia Schmachtenberg machten sie deutlich: Die ländlichen Räume ziehen an einem Strang. Mit dem Bottom-up-Ansatz, der den Menschen vor Ort ermöglicht, selbst zu entscheiden, was sie brauchen, um gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land zu erhalten, sind die AktivRegionen der treibende Motor der ländlichen Entwicklung in Schleswig-Holstein. Netzwerke, Innovationen, Identifikation und Gemeinschaft. Das ist das, was LEADER so erfolgreich macht.

Das gemeinsame Positionspapier 2026 von Akademie für die ländlichen Räume e.V., Schleswig-Holsteinischem Gemeindetag und den AktivRegionen zeigt auf: Ländliche Räume machen 97 Prozent der Landesfläche aus, rund 80 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein leben dort. Hier geht es um weit mehr als Landwirtschaft – um Nahversorgung, Bildung und Mobilität ebenso wie um Arbeitsplätze, lebendige Dorfgemeinschaften und demokratische Mitgestaltung. Wer die ländliche Entwicklung stärkt, stärkt damit die Lebensqualität und den Zusammenhalt im ganzen Land.

Was verlässliche Förderung vor Ort bewirken kann, zeigen auch die im Positionspapier genannten Erfolge der AktivRegionen: In der Förderperiode 2014–2022 wurden mit 1.300 Projekten und 67,2 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) Investitionen von 215 Millionen Euro ausgelöst. Hinter diesen Zahlen stehen regionale Ideen und das gemeinsame Engagement von Kommunen, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Diese Gestaltungskraft gilt es auch in Zukunft zu sichern.

Für die AktivRegionen ist klar: Als Gestalter der ländlichen Räume übernehmen wir Verantwortung. Auch in den kommenden Jahren wollen wir gemeinsam nach vorne gehen und die Zukunft vor Ort aktiv mitgestalten.