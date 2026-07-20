(SVB) Die Pizzeria Amore war mit grossen Ankündigungen am 1. Juni gestartet. Italienisches Frühstück morgens ab 7:00 Uhr. Pizza dann abends bis 20:00 Uhr. Das ganze 7 Tage pro Woche. Wie erwartet war dieses Pensum nicht durchzuhalten. Schon nach wenigen Wochen wurde am Sonntag ganz geschlossen und an einigen Tagen ohne Ankündigung auch am Nachmittag. Das Ganze kam offensichtlich bei den Gästen nicht gut an. Nun ist das Amore wieder geschlossen und die Gemeinde Wiemersdorf sucht einen neuen Pächter. Sehr schade…, die Pizza war gut.
Kein Amore mehr in Wiemersdorf
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