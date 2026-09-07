Bad Bramstedt:
SternPartner Burmester verlässt Bad Bramstedt
Die Firma SternPartner Burmester verlässt Bad Bramstedt und schließt seinen Mercedes-Benz Betrieb. Ab 30.9.2026 wird der Standort aufgegeben. Kunden sollen sich nun nach Elmshorn, Rellingen und Wedel wenden. Es wird ein Hol- und Bringdienst für das Fahrzeug angeboten.
Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 07.09.2026
Schleswig-Holstein
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