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Bad Bramstedt:
SternPartner Burmester verlässt Bad Bramstedt

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Die Firma SternPartner Burmester verlässt Bad Bramstedt und schließt seinen Mercedes-Benz Betrieb. Ab 30.9.2026 wird der Standort aufgegeben. Kunden sollen sich nun nach Elmshorn, Rellingen und Wedel wenden. Es wird ein Hol- und Bringdienst für das Fahrzeug angeboten.

Bad Bramstedt • Veröffentlicht am 07.09.2026

# SternPartner # Mercedes # Burmester # BadBramstedt

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