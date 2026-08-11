Stadtmagazin.SH

Himmelmoor in Quickborn
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11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

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Henstedt-Ulzburg

Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!

Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älteren Generation stark machen, älteren Mitmenschen zuhören und sich aktiv in die Gemeindepolitik einbringen: Das sind drei Kernaufgaben des Seniorenbeirats Henstedt-Ulzburg. Wählbar sind alle im Jahr 1966 oder früher geborenen Bürgerinnen und Bürger, die in Henstedt-Ulzburg wahlberechtigt sind und seit mindestens 26. Juli 2026 ihren Hauptwohnsitz in Henstedt-Ulzburg haben. Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes erfüllt sein. Nicht wähl
11.08.2026
Henstedt-Ulzburg

Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein

Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen.  Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden früher entwässert und zum Torfabbau genutzt. Heute ist bekannt, dass trockengelegte Moore große Mengen Kohlendioxid freisetzen und damit zum Klimawandel beitragen. In Schleswig-Holstein kommen rund 15 Prozent der klimaschädlichen Gase aus trockengelegten Mooren. Gleichzeitig gehen wertvolle Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Auch ein Moorbrand im Frühjahr dieses Jahres zeigte, wie anfällig trockene Moorböden sein können.  Der Kreis prüft deshalb, wie Fläc
11.08.2026
Bad Segeberg

Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs am See“ – das Gaststättengebäude, ein Bettenhaus und das ehemalige Betreiberhaus. Die Gebäude stehen leer und sind renovierungsbedürftig.  Das Grundstück liegt im Ortskern von Warder und grenzt unmittelbar an den Wardersee. Gleichzeitig ist der Standort über die B 432 und die etwa neun Kilometer entfernte A 20 gut erreichbar. Bad Segeberg liegt rund neun Kilometer entfernt.  Wie das Grundstück künftig genutzt werden kann, ist durch einen Bebauungsplan der Gemeinde Rohlstorf festgelegt. Das Areal ist als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Damit sind vor allem Wohnungen sowie kleinere, wohnverträgliche Dienstleistungen möglich. Ferienwohnungen, Beherberg
11.08.2026
Neumünster

KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft

Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das weitläufige Veranstaltungsgelände.  Bereits am Vormittag füllten sich die Parkflächen rund um das Oldtimerareal. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter nutzten die Gelegenheit, ihre automobilen Schätze zu präsentieren, Erfahrungen auszutauschen und die besondere Atmosphäre der Veranstaltung zu genießen. Die entspannte Stimmung und die unkomplizierten Gespräche unter Gleichgesinnten machten einmal mehr den besonderen Charakter des Treffens aus.  Zu bewundern gab es eine beeindruckende Bandbreite historischer Fahrzeuge. Abgerundet wurde das Treffen durch ein gastronomisches Angebot, das für das leibliche Wohl der Teilnehmer und Gäste sorgte.  Der näc
11.08.2026
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Bad Segeberg

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10.08.2026
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10.08.2026
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
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10.08.2026
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
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Wirtschaft Schleswig-Holstein

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Trepte Immobilien GmbH

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Hohe Ausbildungserfolge, aber Anstrengungen nicht mehr lange durchhaltbar

Aktuelle Arbeitsmarktzahlen zur Ausbildung: Anders als in vielen anderen Branchen, in denen es an Bewerbern mangelt, wird die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie vermutlich 9 von 10 ihrer Ausbildungsplätze besetzen können. Dieses gute Ergebnis nötigt den Betrieben allerdings hohe Anstrengungen und einen immer größeren Aufwand ab, den sie perspektivisch nicht mehr leisten können. Weil sich die Ausbildungsreife der Jugendlichen seit Jahren verschlechtert, appellieren die Verbände eindringlich an die Politik, die Ausbildungsreife der Jugendlichen deutlich zu verbessern. „Unternehmen leisten bereits enorm viel, um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Aber sie können nicht dauerhaft auffangen, was in Schule und an Berufsorientierung versäumt wird“, sagt Loraine Awizus, Arbeitsmarktexpertin der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. „Die Unternehmen bieten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele Ausbildungsplät
07.08.2026
„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt

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05.08.2026

Hilfestellung für Kommunen beim Umgang mit sogenannten Problemimmobilien

KIEL. In Schleswig-Holstein gibt es mit einem neuen Grundlagenpapier eine umfangreiche Hilfestellung für Kommunen im Umgang mit sogenannten Problemimmobilien. Im Zusammenhang mit vernachlässigten Mehrfamilienhäusern hat die Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck) gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig‑Holstein (IB.SH) das Papier entwickelt. Es soll Kommunen in Schleswig‑Holstein konkrete Hilfestellungen bieten, um die entsprechenden Immobilien frühzeitig zu erkennen, negative Entwicklungen zu verhindern und betroffene Quartiere wieder zu stabilisieren. Problemimmobilien sind Gebäude, die entweder nicht richtig genutzt werden oder gravierende bauliche Mängel aufweisen. Solche Missstände können die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen und das gesamte Wohnumfeld belasten. Das Papier legt ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten dar: Früherkennung, strategische Vorbereitung, gezielte Stabilisierung und, falls nötig,
30.07.2026

1,2 Millionen Euro für die Ortskernentwicklung für Sülfeld und Itzstedt

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28.07.2026) in den Kreis Segeberg, um gleich zwei Förderbescheide in Höhe von je 600.000 Euro an die Gemeinden Itzstedt und Sülfeld zu übergeben.  Die Förderung stammt aus Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), die gemeinsam vom Bund und vom Land finanziert wurden. Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL). Die Gemeinde Sülfeld plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Multifunktionsraum. Das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, da es nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.503.014,31 Eur
30.07.2026
Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern

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28.07.2026
Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf

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27.07.2026
Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste

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23.07.2026

Energiepolitik: Wirtschaft in Schleswig-Holstein fordert Nachbesserungen

Aus Sicht der IHK Schleswig-Holstein gibt es beim aktuellen EEG‑Entwurf noch Verbesserungspotenzial. Es dominiert weiterhin die Anpassung vieler einzelner Regelungsbausteine. Die Komplexität steigt erneut. Dies stellt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Die Anforderungen an Stromvermarktung, Risikomanagement und Projektfinanzierung nehmen deutlich zu. Während größere Unternehmen diese Aspekte häufig intern abbilden können, geraten kleinere Akteure zunehmend unter Druck. „Die Energiewende braucht ein Zusammenspiel vieler Akteure – nicht nur große Konzerne. Wer KMU und Bürgerenergie stärkt, sichert Akzeptanz, Innovation und regionale Wertschöpfung“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein.     Entsprechend wichtig sind stabile und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, die eine langfristige Planung und Finanzierung von EE-Projekten ermöglichen. Beim parallel viel diskutierten Netzpaket
23.07.2026
Wirtschaft Schleswig-Holstein