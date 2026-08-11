Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Vortrag: Repressionspolitik und Deportationspraxis im besetzten Frankreich
Schlägerei am Bahnhof - Zeuge mit Real Madrid T-Shirt dringend gesucht!
Lentföhrden feiert seine Hörner
Entlang des Ochsenweges kennzeichnen große Hörnerskulpturen den historischen Wegverlauf. Auch Lentföhrden hat jetzt einen Hörnerplatz an der Schulstraße/Ecke Kreuzweg. Die Hörner mit Messingkappen symbolisieren die frühere Nutzung des Weges als Handelsweg, auf dem Ochsen entlanggetrieben und Waren t...
„Vorsorgen ist besser als Nachsorgen – Selbstbestimmt handeln durch eine Vorsorgevollmacht“
dodenhof als Arbeitgeber in Kaltenkirchen
Repair-Café Kaltenkirchen - Nächster Termin am 7. August
Baubeginn in der Kallieser Straße und im Kallieser Stieg verzögert sich
Mit 85 zum Blaugurt – neue Karate-Anfängerkurse starten in Kaltenkirchen
„Cast Me!" 2026: dodenhof sucht neue Gesichter für den Laufsteg – gemeinsam mit Bruce Darnell
Da kommt was im Ohland Park ...
Sitz-Yoga: Neuer Kurs startet am 15. September
Erdgeschosswohnung in Wrixum mit Garten, Garage und PKW-Stellplatz
Kindertanzen im Familienzentrum
Eichhörnchen Abenteuer - Klein, flink, nussverrückt
Umfangreiche Bauarbeiten in der Kallieser Straße
Kinder in Bewegung: Spendenaktion soll Bewegungsförderung in der Kita ermöglichen
Aus der lokalen Wirtschaft
Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum
dodenhof Kaltenkirchen
Stadt.Entwicklung
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen. Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden frü...
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Reise durchs Bücheruniversum
Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
Foto: Laura Besch
Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir
Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester
Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
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Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
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KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft
Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
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Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
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Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
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Eine Stadt spielt Karl May
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