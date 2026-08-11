Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt
Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester
Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
CDU trauert um Gert Leiteritz
Cyberkriminalität: Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen
Bildungsurlaub: Kommunikation und Körpersprache souverän einsetzen
Mitspieler gesucht: Spieletreff im Seniorentreff Garstedt startet wieder im Oktober
Dritte Kulturkonferenz im Kreis Segeberg – Schwerpunkt: Ehrenamt im Kulturbereich
Treff für Papas mit Kindern
Handmade in Garstedt – Kreativ mit Stempeln und Stanzen
Konzertreihe Cognito mit Pianist Jaehyun Jeon
Eddy Smith and the 507 grooven beim Blueswerk in Norderstedt
Stadt Norderstedt begrüßt 23 neue Kolleginnen und Kollegen
Kellerbrand in Norderstedter Mehrfamilienhaus
Kabarettabend mit Martin Zingsheim „Irgendwas mach ich falsch"
Spiel, Spaß und jede Menge Action – Großes Kinderfest auf dem Rathausplatz
ParkFunkeln Norderstedt 2026: Aufbauarbeiten starten Mitte August
Kräuterwanderung der VHS Norderstedt im August
Michael Wübbeke - Er hat die Liebe zum Recht
Norderstedter Online-Broschüre „Kreative Hits für Kids und junge Leute“ mit 78 Angeboten
Das große Finale – Jörg Knör – SIMPLY MY BEST!
Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte
Aus der lokalen Wirtschaft
elektroMünster e.K.
EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH
SELGROS Cash & Carry
VR Bank in Holstein eG
BDS Nord Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.
Volksbank Raiffeisenbank eG
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
Foto: Laura Besch
Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir
Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
Illegal entsorgt - Woher stammen die Fässer mit Orangenöl?
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein
Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft
Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
famila Nordost
Videoberichte
Eine Stadt spielt Karl May
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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