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Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kulturwerk am See

Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht

11.08.2026
Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Norderstedt

Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026

11.08.2026
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11.08.2026
Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Bücherei Garstedt

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11.08.2026
Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
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Norderstedt

Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein

20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt

11.08.2026
Einstufungsberatung

Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester

Norderstedt – Die VHS Norderstedt startet über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester. Am Dienstag, 25. August 2026, bietet die Volkshochschule in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte kostenlose Einstufungsberatungen an – für alle, die eine neue Sprache lernen oder auffrischen möchten. Die Einstufun...
09.08.2026
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Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
20 Jahre Jubiläumstournee

Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt

Norderstedt. Die reine Kraft der Stimme: Drei Operntenöre – unverstärkt, ohne Mikrofone, ohne technische Verstärkung. Ein Konzertabend, der das Wesentliche feiert: die Stimme. Mit der Jubiläumstournee 2026/2027 blickt „Die Himmlische Nacht der Tenöre" auf 20 Jahre Bühnenerfolg zurück – und bleibt ih...
08.08.2026
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Norderstedt

CDU trauert um Gert Leiteritz

Norderstedt. Der langjährige Norderstedter CDU-Kommunalpolitiker Gert Leiteritz ist im Alter von 84 Jahren an seinem Altersruhesitz in Tönning verstorben. „Gert Leiteritz hat über Jahrzehnte die Kommunalpolitik in Norderstedt maßgeblich mitgeprägt. Mit ihm verlieren wir einen außerordentlich erfahre...
07.08.2026
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Der richtige Umgang mit dem Geschirrspüler
ExpertenTipp:

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Der richtige Umgang mit dem Geschirrspüler

Cyberkriminalität: Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen
BDS Nord Bündnis der Selbständigen und Führungskräfte e.V.

Cyberkriminalität: Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen

Norderstedt. Am Dienstag, den 22. September 2026, findet im Airport Plaza Hotel, Südportal 2, in Norderstedt eine Fachveranstaltung zum Thema „Cyberkriminalität – Risiken und Schutzmaßnahmen für Unternehmen" statt. Veranstaltet wird der Abend vom Bund der Selbständigen Nord e. V. Ab 17:30 Uhr sind d...
07.08.2026
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VHS Norderstedt

Bildungsurlaub: Kommunikation und Körpersprache souverän einsetzen

Norderstedt. Der fünftägige Bildungsurlaub der VHS Norderstedt vom 17. bis 21. August 2026 vermittelt Strategien für einen souveränen Auftritt und eine überzeugende Gesprächsführung. Ob im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, bei Präsentationen oder in Besprechungen – die Art der Kommunikation ent...
07.08.2026
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Sozialwerk Norderstedt e. V.

Mitspieler gesucht: Spieletreff im Seniorentreff Garstedt startet wieder im Oktober

Norderstedt. Wer gerne Brett- oder Kartenspiele spielt, aber keine Mitspieler findet, wird im Seniorentreff Garstedt fündig. Die Studentin Svenja Brühl organisiert dort seit Herbst 2025 ehrenamtlich und kostenlos einen Spieletreff für die Generation 60+. Getroffen wird sich in der Kirchenstraße 53 i...
07.08.2026
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Norderstedt

Dritte Kulturkonferenz im Kreis Segeberg – Schwerpunkt: Ehrenamt im Kulturbereich

Kreis Segeberg. Kreis-Kulturplanerin Dr. Christine Künzel lädt für Dienstag, 8. September, zur dritten Kulturkonferenz im Kreis Segeberg ein. Beginn ist um 16 Uhr im Rathaus in Norderstedt.  „Die Kulturkonferenz hat sich zu einem erfolgreichen Veranstaltungsformat im Kreis Segeberg entwickelt, wo s...
06.08.2026
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Treff für Papas mit Kindern
Mütterzentrum Norderstedt e.V.

Treff für Papas mit Kindern

Norderstedt. Am Sonntag, 23. August, findet von 9:30 – 12 Uhr im Mütterzentrum Norderstedt ein Treff für Papas mit Kind statt. Die Papas treffen sich regelmäßig in einer geselligen Runde zum Frühstück, um Austausch zu finden, Unterstützung anzubieten und um Kontakte zu knüpfen.  Für die Kinder stehe...
06.08.2026
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Handmade in Garstedt – Kreativ mit Stempeln und Stanzen
Norderstedt

Handmade in Garstedt – Kreativ mit Stempeln und Stanzen

Norderstedt. Christin Büchel ist mit Leidenschaft dabei, wenn sie kreativ tätig sein kann. Stempel und Stanzen haben es ihr besonders angetan. In der Stadtteilbücherei Garstedt zeigt sie unter dem Motto „Handmade in Garstedt", wie man mit einfachen Mitteln kleine Geschenke, Gutscheine, Grußkarten un...
06.08.2026
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Konzertreihe Cognito mit Pianist Jaehyun Jeon
Kulturwerk

Konzertreihe Cognito mit Pianist Jaehyun Jeon

Der Pianist Jaehyun Jeon, der für seine tiefgründigen Interpretationen und seinen warmen, klangvollen Ausdruck geschätzt wird, absolvierte die Seoul Arts High School sowie die Musikfakultät der Seoul National University. Bereits während seines Studiums wurde seine herausragende Musikalität anerkannt...
05.08.2026
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Eddy Smith and the 507 grooven beim Blueswerk in Norderstedt
Kulturwerk am See

Eddy Smith and the 507 grooven beim Blueswerk in Norderstedt

Norderstedt. Englisches Blues-Quintett grooved beim Blueswerk. Eddy Smith und seine 507er sind ein Quintett, das man in Großbritannien inzwischen gehört haben muss: „Grooves voller Seele, die Spaß machen und mit Sicherheit ein Lächeln auf jedes Gesicht zaubern" (GIGsoup). Ihr Sound, der von einer go...
05.08.2026
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Stadt Norderstedt begrüßt 23 neue Kolleginnen und Kollegen
Ausbildung

Stadt Norderstedt begrüßt 23 neue Kolleginnen und Kollegen

Norderstedt. Am 1. August haben 23 neue Kolleginnen und Kollegen ihre Ausbildung bei der Stadt Norderstedt begonnen: Zwei angehende Garten- und Landschaftsbauer, sechs Verwaltungsfachangestellte, drei Stadtinspektorinnen-Anwärterinnen und -Anwärter, ein Fachangestellter für Medien und Informationsdi...
04.08.2026
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Kellerbrand in Norderstedter Mehrfamilienhaus
Polizeidirektion Bad Segeberg

Kellerbrand in Norderstedter Mehrfamilienhaus

Norderstedt. Vergangenen Donnerstag (30.07.2026) kam es zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Europaallee. Mehrere Kellerabteile waren durch das Feuer betroffen. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Gegen 14:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu dem ...
04.08.2026
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Kabarettabend mit Martin Zingsheim „Irgendwas mach ich falsch"
Kulturwerk am See

Kabarettabend mit Martin Zingsheim „Irgendwas mach ich falsch"

Norderstedt. Das Kulturwerk am See präsentiert am Donnerstag, 10. September 2026 um 19:30 Uhr den Kabarettisten Martin Zingsheim mit seinem Programm „Irgendwas mach ich falsch". Der Eintritt kostet 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren. Politik, Erziehung, der Beruf oder das Privatleben: Überall wi...
04.08.2026
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Spiel, Spaß und jede Menge Action – Großes Kinderfest auf dem Rathausplatz
Norderstedt

Spiel, Spaß und jede Menge Action – Großes Kinderfest auf dem Rathausplatz

Norderstedt. Der PACT Norderstedt-Mitte lädt am Samstag, 15. August 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr zum großen Kinderfest auf dem Rathausplatz ein. Familien dürfen sich auf einen fröhlichen Nachmittag mit zahlreichen Mitmachaktionen und vielen Attraktionen freuen. Der Eintritt ist selbstverständlich f...
03.08.2026
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ParkFunkeln Norderstedt 2026: Aufbauarbeiten starten Mitte August
Stadtpark Norderstedt

ParkFunkeln Norderstedt 2026: Aufbauarbeiten starten Mitte August

Für das ParkFunkeln Norderstedt 2026 beginnen ab Mitte August die Aufbauarbeiten im Stadtpark. Daher wird das Veranstaltungsgelände von Sonntag, 16. August 2026, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 1. September 2026, 5:00 Uhr vollständig gesperrt. Besucher:innen werden gebeten, in diesem Zeitraum die ausgeschi...
02.08.2026
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VHS Norderstedt

Kräuterwanderung der VHS Norderstedt im August

Norderstedt. Wenn der Spätsommer seine Schätze zeigt: Am 15. August 2026 erkundet die VHS Norderstedt bei einer Kräuterwanderung heimische Wild- und Heilpflanzen. Wenn sich der Sommer langsam dem Ende zuneigt, tragen viele heimische Wildpflanzen Samen und Früchte. Genau diese Jahreszeit steht im Mit...
02.08.2026
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Michael Wübbeke - Er hat die Liebe zum Recht
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Michael Wübbeke - Er hat die Liebe zum Recht

02.08.2026
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Norderstedter Online-Broschüre „Kreative Hits für Kids und junge Leute“ mit 78 Angeboten

Norderstedt. Die aktuelle Ausgabe der Norderstedter Onlinebroschüre „Kreative Hits für Kids und junge Leute“ ist randvoll mit 78 Kreativangeboten: Von Theater über Gestalten, Tanz, Musik bis hin zu Literatur - die Onlinebroschüre stellt ein weiteres Mal ein vielseitiges und umfangreiches Angebot für...
01.08.2026
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Das große Finale – Jörg Knör – SIMPLY MY BEST!
Kulturwerk am See

Das große Finale – Jörg Knör – SIMPLY MY BEST!

Norderstedt. Das Kulturwerk am See präsentiert am Donnerstag, 24. September 2026 um 19:30 Uhr „SIMPLY MY BEST!" – das große Finale von Jörg Knör. Der Bambi-Preisträger beendet 2026 nach über 40 Jahren Theater-Touren, 30 Programmen, 18 Rückblick-Shows und weit mehr als 5.000 Vorstellungen sein Abssch...
31.07.2026
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Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte
Norderstedt

Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte

Norderstedt. Das PC@fé des Deutschen Roten Kreuzes bietet am 3. August 2026 ab 15 Uhr eine Smartphone-Sprechstunde in der Stadtteilbücherei Glashütte an und gibt Hilfestellung bei der Benutzung von Smartphone und Tablet. Um einen der begehrten, etwa 30-minütigen Individualtermine zu bekommen, ist ei...
31.07.2026
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Weitere 13.661 Berichte aus Norderstedt

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Kate Thomsen aus Norderstedt hat den besten Ausblick Kate Thomsen aus Norderstedt hat den besten Ausblick
Jan Menssen aus Norderstedt lebt Kunst Jan Menssen aus Norderstedt lebt Kunst
Michael Wübbeke - Er hat die Liebe zum Recht Michael Wübbeke - Er hat die Liebe zum Recht
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Stellenangebot in Bad Bramstedt: Debitorenbuchhalter / Patientenabrechnung (m/w/d)
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Andrew Craston - Mit ihm geht es in die Vergangenheit
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11.08.2026
Adjiri Odametey - Afrikanische Weltmusik im Hof Lübbe
Boostedt

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11.08.2026
Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!

Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...

11.08.2026
Henstedt-Ulzburg

Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein

Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsa...
11.08.2026
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Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Bad Segeberg

Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival

Bad Segeberg – Mit einer energiegeladenen Show und ihrem unverkennbaren Sound hat die multivocal band SOATEBA aus Kaltenkirchen das Publikum am Eröffnungstag des European Peoples' Festivals (EPF) in Bad Segeberg mitgerissen. Trotz teils starker Regengüsse bewies die 15-köpfige Formation eindrucksvol...
11.08.2026
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Kreis Segeberg

Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs ...
11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug

Hasenkrug. Drachen gibt es nicht nur in Mythen und Sagen – wer genau hinschaut, kann sie auch in der Natur entdecken. Auf dieser Tour zeigen wir Ihnen, wo und wie. Zwischen Neumünster und Bad Bramstedt sonnen sich Zauneidechsen auf Steinhaufen und den sandigen Plätzen und tanken Wärme. In ihrer Nach...
11.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Finanzbuchhalter (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Finanzbuchhalter (m/w/d)

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
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Bad Segeberg

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz

10.08.2026
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizeidirektion Bad Segeberg

Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Donnerstag (06.08.2026) ist es zu einem Einsteigdiebstahl im Schäferkampsweg gekommen. Der Täter begegnete während der Tatausübung seinem Opfer und flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Einstieg in das Einfamilienhaus ereignete sich nach bisherigen E...
10.08.2026
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Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Bad Bramstedt

Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren

Bad Bramstedt (ots) - Kurz vor Mitternacht am Samstag (08.08.2026) fiel Zeugen ein silberner VW auf der Autobahn A7 auf, der sich in Schlangenlinien in Richtung Norden bewegte. Dabei soll der Fahrzeugführer auch immer wieder riskante Überholmanöver vollzogen und danach Fahrzeuge ausgebremst haben. E...
10.08.2026
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Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona

Kaufpreis: 399000 77 m² Wohnfläche
Eine Stadt spielt Karl May
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10.08.2026
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Bad Segeberg

Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium

Kreis Segeberg. Neun Nachwuchskräfte sind am 1. August in ihre berufliche Zukunft beim Kreis Segeberg gestartet. Fünf Kreisinspektoranwärterinnen haben ihr duales Studium im Bereich Allgemeine Verwaltung (Public Administration) aufgenommen. Außerdem beginnen vier Auszubildende ihre Ausbildung zu Ver...
10.08.2026
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9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst
Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V.

9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst

Henstedt-Ulzburg. Bereits zum neunten Mal präsentiert der Verein Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V. sein BürgerparkKINO am letzten Ferienwochenende und idyllischer geht es kaum: Lauschig eingebettet in die hügelige Landschaft des Bürgerparks, an einem schönen See gelegen, zeigt sich das BürgerparkKINO auc...
10.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: MFA als Study Nurse (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

MFA als Study Nurse (m/w/d)

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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Bad Segeberg

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase

Foto: Laura Besch

09.08.2026
VHS Henstedt-Ulzburg

Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet ab Freitag, 21.08.2026, 17:00 – 18:30 Uhr einen vierwöchigen Kurs zum Entspannungsanker Yoga an. Die Herausforderungen der Woche hinter sich lassen, Stress, äußere und innere Anspannung dürfen gehen und schaffen Raum für neue Energie und Wohlbefinden. Mit ruhigen, aus...
09.08.2026
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Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
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Stadtbekannt

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09.08.2026
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Hausmeister (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Hausmeister (m/w/d)

"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
KinG

"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe

Großenaspe – Mit dem Auftritt des Vokalensembles „Vocoder" liegt der Veranstalter KinG - Kultur in Großenaspe e.V. ganz auf der Linie des Deutschen Chorverbandes, der in einer großen Untersuchung festgestellt hat, dass in den letzten Jahren das Interesse am Singen und an modernen Formaten wie Jazzch...
08.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Diätassistent (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Diätassistent (m/w/d)

Illegal entsorgt - Woher stammen die Fässer mit Orangenöl?
Großenaspe

Illegal entsorgt - Woher stammen die Fässer mit Orangenöl?

Großenaspe (ots) - Am 04. August 2026 (Dienstag) wurden der Polizei auf einem Feldweg bei Großenaspe mehrere abgestellte Fässer gemeldet. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Letztlich transportierten die Entsorgungsbetriebe die Fässer ab und überprüften den Inhalt. Demnach soll es sich um hochko...
07.08.2026
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Andrew Craston - Mit ihm geht es in die Vergangenheit
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11.08.2026
Adjiri Odametey - Afrikanische Weltmusik im Hof Lübbe
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11.08.2026
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11.08.2026
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Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Stadtbücherei Quickborn

Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise

Quickborn. Die Stadtbücherei Quickborn präsentiert von Freitag, 20. August, bis zum 29. September die Ausstellung „Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise" der Heinrich-Böll-Stiftung. Der zunehmende Wechsel zwischen extrem trockenen Perioden und intensiven Niederschlägen macht deutlich, dass die Klim...
11.08.2026
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Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Bad Segeberg

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11.08.2026
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Holstenhallen Neumünster GmbH

KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft

Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das ...
11.08.2026
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Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
KulturLokschuppen Neumünster

Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok

Der KulturLokschuppen Neumünster lädt herzlich ein zum Großen Sommerfest am Samstag 15.08.2026 von 10 - 17 Uhr unter dem Motto “Neumünster macht Dampf!”  Stargast der Veranstaltung ist die historische Dampflokomotive 78 468 von Eisenbahn-Tradition Lengerich e.V., die extra vom Teutoburger Wald nach ...
11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Finanzbuchhalter (m/w/d)
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Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
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10.08.2026
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
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Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Bad Bramstedt

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10.08.2026
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Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
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10.08.2026
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Stadt Quickborn

Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch

Quickborn – Lokführerin war sie noch nie, erklärte Dr. Dorit Stenke, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, bei ihrem Besuch im Quickborner Himmelmoor. Das hat sich nun geändert. Dan Zelck, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor, ließ sie ans Steuer der alten Diesellok. Auf ihre...
10.08.2026
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Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe

Neumünster. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Neumünster. Wer den Einbau plant oder Fragen zu Technik, Planung und Förderung hat, kann sich am Donnerstag, 20. August 2026, kostenlos beraten lassen. Expertinnen und Experten des Bundesverbands ...
10.08.2026
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Hohe Ausbildungserfolge, aber Anstrengungen nicht mehr lange durchhaltbar

Aktuelle Arbeitsmarktzahlen zur Ausbildung: Anders als in vielen anderen Branchen, in denen es an Bewerbern mangelt, wird die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie vermutlich 9 von 10 ihrer Ausbildungsplätze besetzen können. Dieses gute Ergebnis nötigt den Betrieben allerdings hohe Anstrengungen und einen immer größeren Aufwand ab, den sie perspektivisch nicht mehr leisten können. Weil sich die Ausbildungsreife der Jugendlichen seit Jahren verschlechtert, appellieren die Verbände eindringlich an die Politik, die Ausbildungsreife der Jugendlichen deutlich zu verbessern. „Unternehmen leisten bereits enorm viel, um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Aber sie können nicht dauerhaft auffangen, was in Schule und an Berufsorientierung versäumt wird“, sagt Loraine Awizus, Arbeitsmarktexpertin der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. „Die Unternehmen bieten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele Ausbildungsplät
07.08.2026
„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt
IHK zu Lübeck

„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt

05.08.2026
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Hilfestellung für Kommunen beim Umgang mit sogenannten Problemimmobilien

KIEL. In Schleswig-Holstein gibt es mit einem neuen Grundlagenpapier eine umfangreiche Hilfestellung für Kommunen im Umgang mit sogenannten Problemimmobilien. Im Zusammenhang mit vernachlässigten Mehrfamilienhäusern hat die Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck) gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig‑Holstein (IB.SH) das Papier entwickelt. Es soll Kommunen in Schleswig‑Holstein konkrete Hilfestellungen bieten, um die entsprechenden Immobilien frühzeitig zu erkennen, negative Entwicklungen zu verhindern und betroffene Quartiere wieder zu stabilisieren. Problemimmobilien sind Gebäude, die entweder nicht richtig genutzt werden oder gravierende bauliche Mängel aufweisen. Solche Missstände können die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen und das gesamte Wohnumfeld belasten. Das Papier legt ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten dar: Früherkennung, strategische Vorbereitung, gezielte Stabilisierung und, falls nötig,
30.07.2026
Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

1,2 Millionen Euro für die Ortskernentwicklung für Sülfeld und Itzstedt

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28.07.2026) in den Kreis Segeberg, um gleich zwei Förderbescheide in Höhe von je 600.000 Euro an die Gemeinden Itzstedt und Sülfeld zu übergeben.  Die Förderung stammt aus Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), die gemeinsam vom Bund und vom Land finanziert wurden. Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL). Die Gemeinde Sülfeld plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Multifunktionsraum. Das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, da es nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.503.014,31 Eur
30.07.2026
Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern
Möbel-Kraft GmbH & Co. KG

Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern

28.07.2026
Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf

27.07.2026
Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste
Regionale Kooperation Westküste

Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste

23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Energiepolitik: Wirtschaft in Schleswig-Holstein fordert Nachbesserungen

Aus Sicht der IHK Schleswig-Holstein gibt es beim aktuellen EEG‑Entwurf noch Verbesserungspotenzial. Es dominiert weiterhin die Anpassung vieler einzelner Regelungsbausteine. Die Komplexität steigt erneut. Dies stellt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Die Anforderungen an Stromvermarktung, Risikomanagement und Projektfinanzierung nehmen deutlich zu. Während größere Unternehmen diese Aspekte häufig intern abbilden können, geraten kleinere Akteure zunehmend unter Druck. „Die Energiewende braucht ein Zusammenspiel vieler Akteure – nicht nur große Konzerne. Wer KMU und Bürgerenergie stärkt, sichert Akzeptanz, Innovation und regionale Wertschöpfung“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein.     Entsprechend wichtig sind stabile und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, die eine langfristige Planung und Finanzierung von EE-Projekten ermöglichen. Beim parallel viel diskutierten Netzpaket
23.07.2026
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

5 Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe

KIEL. Schleswig-Holstein stärkt die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Das Integrationsamt stellt einmalig fünf Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe bereit und erweitert zugleich das Modellprojekt „Übergänge schaffen – Arbeit inklusiv“ mit jährlich 1,5 Millionen Euro bis 2027. Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen den Einstieg in reguläre Beschäftigung zu ermöglichen und Unternehmen bei inklusiver Ausbildung und Beschäftigung gezielt zu unterstützen.   „Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt arbeiten und ihre Fähigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einbringen können. Deshalb investieren wir gezielt in Ausbildung, Beschäftigung und moderne Inklusionsbetriebe. Ein inklusiver Arbeitsmarkt ist ein Gewinn für uns alle: Unternehmen gewinnen engagierte Fachkräfte und unsere Gesellschaft an mehr Chancengerechtigkeit“, sagte Sozialministerin Aminata Touré heute bei einem Besuch der Zimmerei
23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Wirtschaft stabilisiert sich leicht – Trendwende bleibt aus

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hellt sich nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn wieder etwas auf. Der Konjunkturklimaindex steigt im zweiten Quartal 2026 von 83,9 auf 90,6 Punkte. Damit liegt er jedoch weiterhin deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt von 106 Punkten. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen verbessern sich gegenüber dem Vorquartal leicht; insgesamt bleiben die Einschätzung der Unternehmen jedoch verhalten. „Nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn sendet die Wirtschaft in Schleswig-Holstein erste Signale der Stabilisierung auf niedrigem Niveau“, sagt Thomas Buhck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein. „Trotz dieser eigentlich guten Nachricht zeigen die aktuellen Ergebnisse aber auch, dass die Unternehmen äußerst vorsichtig bleiben. Solange Investitionen und Beschäftigungspläne im Minus verharren, kann von einer Trendwende auch keine Rede sein. Jetzt kommt es darauf an, die Rahmen
22.07.2026
Endlich erfolgreiche Projekte!
Video
Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH

Endlich erfolgreiche Projekte!

19.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Verrentungswelle rollt an: IHK-Fachkräftemonitor berechnet Auswirkungen

Kiel. Die schwache Konjunktur entlastet den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein derzeit nur scheinbar. Trotz der aktuell gedämpften Arbeitskräftenachfrage verschärft sich der demografisch bedingte Fachkräftemangel weiter und wird die Wirtschaft in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Die Zahl der offenen Stellen im Land wird nach Berechnungen des IHK-Fachkräftemonitors von aktuell rund 43.000 auf über 100.000 im Jahr 2035 steigen und sich damit mehr als verdoppeln. Das Sommer-Update des Monitors, das aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, verdeutlicht: Der Personalmangel bleibt eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Die Situation wird sich auch dadurch verschärfen, dass bis 2035 im nördlichsten Bundesland rund 335.000 Menschen in Rente gehen werden. „Die Verrentungswelle kommt jetzt richtig ins Rollen. Schleswig-Holstein braucht langfristige Fachkräftestrategien. Unternehmen sollten das akt
16.07.2026
Wirtschaft Schleswig-Holstein