Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs am See“ – das Gaststättengebäude, ein Bettenhaus und das ehemalige Betreiberhaus. Die Gebäude stehen leer und sind renovierungsbedürftig. Das Grundstück liegt im Ortskern von Warder und grenzt un...
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
Foto: Laura Besch
Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
Ihr Familiendomizil im Herzen der Holsteinischen Schweiz mit mit vielen Möglichkeiten
6 junge Menschen starten ihre Ausbildung bei Möbel Kraft
Gleiche Location, gleiche Fragen, anderer Kandidat: Toni Köppen im Interview
Interview mit Sabine Schmidt
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in ruhiger Lage von Ruhwinkel
Der Wilde Westen mitten in der Fußgängerzone „Eine Stadt spielt Karl May“
„Eine Stadt spielt Karl May“ am kommenden Samstag, den 8. August!
Elterninitiative wirbt auf dem Schleswig-Holstein-Tag in Nahe
Batweek - Eine Woche im Zeichen der Fledermäuse!
Das Ausbildungsjahr beginnt - das sollten Auszubildende und Eltern beachten!
Fit für die Regionalliga – Segeberger Kliniken begleiten den SV Todesfelde
Das Pferdefest für die ganze Familie
Der Wilde Westen mitten in der Fußgängerzone „Eine Stadt spielt Karl May“
Karl-May-Spiele überraschen 200.000 Besucher mit Familienurlaub im Wasserturm
Fuß vom Gas - Diese Woche Schwerpunktkontrollen gegen Raser und Drängler
Aus der lokalen Wirtschaft
Handwerk Mittelholstein GmbH
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)
RE/MAX Mein Zuhause Immobilien
Karl-May-Spiele
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Reise durchs Bücheruniversum
Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst
Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir
Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester
Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein
Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft
Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
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Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
famila Nordost
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Eine Stadt spielt Karl May
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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