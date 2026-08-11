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Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!

Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...

11.08.2026
Henstedt-Ulzburg

Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein

Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen.  Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden frü...

11.08.2026
Das Stadtmagazin wird präsentiert von:
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizeidirektion Bad Segeberg

Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg

10.08.2026
9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst
Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V.

9. Bürgerpark KINO - Tolle Filme und ein Gottesdienst

10.08.2026
VHS Henstedt-Ulzburg

Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet ab Freitag, 21.08.2026, 17:00 – 18:30 Uhr einen vierwöchigen Kurs zum Entspannungsanker Yoga an. Die Herausforderungen der Woche hinter sich lassen, Stress, äußere und innere Anspannung dürfen gehen und schaffen Raum für neue Energie und Wohlbefinden. Mit ruhigen, aus...
09.08.2026
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Digitaler Zahnabdruck
ExpertenTipp:

Matthes Dental
Digitaler Zahnabdruck

Martin Pepper live in der Kirchengemeinde St. Petrus
Henstedt-Ulzburg

Martin Pepper live in der Kirchengemeinde St. Petrus

Henstedt-Ulzburg. Der bekannte christliche Liedermacher Martin Pepper gastiert am Samstag, den 29. August um 19:00 Uhr in der Kirchengemeinde St. Petrus auf dem Rhen  Im Rahmen seiner „flügelleicht 25 Pre-Listening-Tour“ stellt der Sänger und Theologe neue Lieder vor, die im Zuge des 25-jährigen Jub...
07.08.2026
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Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg

Karriereberatung in der Bücherei

Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg. Für Beschäftigte und Rückkehrende aus der Eltern- oder Pflegezeit bietet die Agentur für Arbeit Beratungen zu Karriere, Weiterbildung und Wiedereinstieg an.  Simone Thomßen von der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ berät Beschäftigte, die sich beruflich verändern oder ...
06.08.2026
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AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen
Video
Schienenersatzverkehr

AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen

Es wird gebaut bei der AKN. Das bedeutet für Pendler und Fahrgäste Änderungen in den Fahrplänen, Schienenersatzverkehre und vor allem dass sie mehr Zeit einplanen müssen:  Folgende Linien sind betroffen: A2 Temporärer Ersatzverkehr einzelner Fahrten zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt | 17.06. ...

05.08.2026
St. Petrus Kirchengemeinde lädt zum Vorkonfirmanden-Unterricht ein
Henstedt-Ulzburg

St. Petrus Kirchengemeinde lädt zum Vorkonfirmanden-Unterricht ein

Henstedt-Ulzburg. Die Kirchengemeinde St. Petrus bietet nach den Sommerferien einen Vorkonfirmanden-Unterricht für Jugendliche an, die nach den Ferien in die 7. Klasse kommen und am KU4-Unterricht (während der 4. Klasse) nicht teilnehmen konnten. Du hast unseren KU4-Unterricht verpasst oder konntest...
05.08.2026
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VR Bank in Holstein macht KiTas mobil!
Video
Engagement

VR Bank in Holstein macht KiTas mobil!

Gewonnen haben: je einen VRmobil Kinderbus Kindertagesstätte Regenbogen e.V., Halstenbek Ev.-Luth.Kindertagesstätte Nordmarkstraße, Glückstadt AWO Kita Hi-Ha-Hermann, Elmshorn Je 5 Junior Cars AWO Kita Deichkinder, Elmshorn NGD, Kindertagesstätte Sonnenschein, Kisdorf

03.08.2026
2 Feierabend-Radtouren mit dem ADFC
Henstedt-Ulzburg

2 Feierabend-Radtouren mit dem ADFC

Der ADFC Henstedt-Ulzburg startet im August gleich mit 2 Feierabendtouren. Am Dienstag, den 04.08. geht es um 18:00 Uhr los mit einer Überraschungstour. Start ist vom Europagarten, von dort aus geht es auf eine gemütliche Radtour von ca. 30 km durch die schöne Umgebung – die genaue Strecke und das Z...
03.08.2026
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Stadt.Politik
Stadt.Bilder
Das ist los im Phoenix Stübchen in Kisdorf
Video
Veranstaltungen

Das ist los im Phoenix Stübchen in Kisdorf

01.08.2026
KIS - Kontakt- u. Informationsstelle für Selbsthilfe

Plötzlich pflegebedürftig - Pflegeversicherung richtig nutzen

Henstedt-Ulzburg – Wenn ein Familienangehöriger pflegebedürftig wird, ändern sich der Alltag und die Bedürfnisse schlagartig. Für diesen Fall gibt es die Pflegeversicherung. Die tritt nicht automatisch ein, Anträge müssen gestellt und Regelungen beachtet werden. Welche Pflegeleistungen können über d...
31.07.2026
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Stadt.Menschen
Anmeldung zum KU4-Konfirmandenunterricht
Kirchengemeinde St. Petrus

Anmeldung zum KU4-Konfirmandenunterricht

Henstedt-Ulzburg. Nach den Sommerferien startet die Kirchengemeinde St. Petrus wieder mit dem KU4-Konfirmandenunterricht für Kinder, die in die 4. Klasse kommen. Der erste Unterricht findet am Samstag, 22. August von 9:00-12:00 Uhr im Gemeindehaus der St. Petrus Gemeinde auf dem Rhen in der Norderst...
30.07.2026
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Projekt „Die nette Toilette" wird fortgesetzt
Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Projekt „Die nette Toilette" wird fortgesetzt

Henstedt-Ulzburg. Seit dem 1. Juli vergangenen Jahres gibt es „Die nette Toilette" in Henstedt-Ulzburg. Das Beste an der Aktion ist, dass es nicht nur eine, sondern dank der Unterstützung durch ortsansässige Unternehmen und Gastronomiebetriebe gleich mehrere „nette Toiletten" im Gemeindegebiet sind....
29.07.2026
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VR Bank in Holstein eG

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Martin Horn aus Henstedt-Ulzburg ist der Herr der Steine Martin Horn aus Henstedt-Ulzburg ist der Herr der Steine
Stephan Holowaty - Er brennt für Henstedt-Ulzburg Stephan Holowaty - Er brennt für Henstedt-Ulzburg
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Stellenangebot in Bad Bramstedt: Debitorenbuchhalter / Patientenabrechnung (m/w/d)
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11.08.2026
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Bad Segeberg

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11.08.2026
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kulturwerk am See

Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht

Norderstedt. Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind: Werner Momsen, Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist anders als die anderen. ...
11.08.2026
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Kreis Segeberg

Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs ...
11.08.2026
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Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Norderstedt

Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026

Norderstedt – Das beliebte Craft-Beer-Wochenende feiert sein Comeback: Am 14. und 15. August finden die Craft Beer Days zum elften Mal statt – und in diesem Jahr sogar an zwei Tagen statt bisher nur an einem. Mit mehr als 20 Ausstellern, Foodtrucks und musikalischem Rahmenprogramm wird es ein großes...
11.08.2026
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Reise durchs Bücheruniversum
Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

Reise durchs Bücheruniversum

Norderstedt. Die Stadtbücherei Norderstedt lädt zur „Reise durchs Bücheruniversum" ein – einem regelmäßigen Austausch über Lesen und Literatur. Am Freitag, 14. August, ab 18 Uhr können Buchinteressierte ihre Lieblingslektüre in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vorstellen und sich von anderen insp...
11.08.2026
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Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Bücherei Garstedt

Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek

Norderstedt. Die Stadtteilbücherei Garstedt bietet am 14. August 2026 ab 14 Uhr eine Onleihe-Sprechstunde für alle an, die mit der digitalen Bibliothek noch nicht so vertraut sind. Möchten Sie wissen, wie die Onleihe funktioniert? Haben Sie Schwierigkeiten mit Anmeldung oder Download? Die Mitarbeite...
11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug

Hasenkrug. Drachen gibt es nicht nur in Mythen und Sagen – wer genau hinschaut, kann sie auch in der Natur entdecken. Auf dieser Tour zeigen wir Ihnen, wo und wie. Zwischen Neumünster und Bad Bramstedt sonnen sich Zauneidechsen auf Steinhaufen und den sandigen Plätzen und tanken Wärme. In ihrer Nach...
11.08.2026
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Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
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Norderstedt

Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein

20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt

11.08.2026
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Finanzbuchhalter (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Finanzbuchhalter (m/w/d)

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
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Bad Segeberg

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz

10.08.2026
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Bad Bramstedt

Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren

Bad Bramstedt (ots) - Kurz vor Mitternacht am Samstag (08.08.2026) fiel Zeugen ein silberner VW auf der Autobahn A7 auf, der sich in Schlangenlinien in Richtung Norden bewegte. Dabei soll der Fahrzeugführer auch immer wieder riskante Überholmanöver vollzogen und danach Fahrzeuge ausgebremst haben. E...
10.08.2026
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Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

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Kaufpreis: 399000 77 m² Wohnfläche
Eine Stadt spielt Karl May
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10.08.2026
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Bad Segeberg

Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium

Kreis Segeberg. Neun Nachwuchskräfte sind am 1. August in ihre berufliche Zukunft beim Kreis Segeberg gestartet. Fünf Kreisinspektoranwärterinnen haben ihr duales Studium im Bereich Allgemeine Verwaltung (Public Administration) aufgenommen. Außerdem beginnen vier Auszubildende ihre Ausbildung zu Ver...
10.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: MFA als Study Nurse (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

MFA als Study Nurse (m/w/d)

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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Bad Segeberg

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase

Foto: Laura Besch

09.08.2026
Einstufungsberatung

Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester

Norderstedt – Die VHS Norderstedt startet über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester. Am Dienstag, 25. August 2026, bietet die Volkshochschule in der Stadtbücherei Norderstedt-Mitte kostenlose Einstufungsberatungen an – für alle, die eine neue Sprache lernen oder auffrischen möchten. Die Einstufun...
09.08.2026
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Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
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Stadtbekannt

Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...

09.08.2026
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Hausmeister (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Hausmeister (m/w/d)

Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
20 Jahre Jubiläumstournee

Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt

Norderstedt. Die reine Kraft der Stimme: Drei Operntenöre – unverstärkt, ohne Mikrofone, ohne technische Verstärkung. Ein Konzertabend, der das Wesentliche feiert: die Stimme. Mit der Jubiläumstournee 2026/2027 blickt „Die Himmlische Nacht der Tenöre" auf 20 Jahre Bühnenerfolg zurück – und bleibt ih...
08.08.2026
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"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
KinG

"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe

Großenaspe – Mit dem Auftritt des Vokalensembles „Vocoder" liegt der Veranstalter KinG - Kultur in Großenaspe e.V. ganz auf der Linie des Deutschen Chorverbandes, der in einer großen Untersuchung festgestellt hat, dass in den letzten Jahren das Interesse am Singen und an modernen Formaten wie Jazzch...
08.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Diätassistent (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Diätassistent (m/w/d)

Norderstedt

CDU trauert um Gert Leiteritz

Norderstedt. Der langjährige Norderstedter CDU-Kommunalpolitiker Gert Leiteritz ist im Alter von 84 Jahren an seinem Altersruhesitz in Tönning verstorben. „Gert Leiteritz hat über Jahrzehnte die Kommunalpolitik in Norderstedt maßgeblich mitgeprägt. Mit ihm verlieren wir einen außerordentlich erfahre...
07.08.2026
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Stellenangebot in Bad Bramstedt: Debitorenbuchhalter / Patientenabrechnung (m/w/d)
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Andrew Craston - Mit ihm geht es in die Vergangenheit
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11.08.2026
Adjiri Odametey - Afrikanische Weltmusik im Hof Lübbe
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11.08.2026
Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Stadtbücherei Quickborn

Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise

11.08.2026
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Bad Segeberg

Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival

Bad Segeberg – Mit einer energiegeladenen Show und ihrem unverkennbaren Sound hat die multivocal band SOATEBA aus Kaltenkirchen das Publikum am Eröffnungstag des European Peoples' Festivals (EPF) in Bad Segeberg mitgerissen. Trotz teils starker Regengüsse bewies die 15-köpfige Formation eindrucksvol...
11.08.2026
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Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kulturwerk am See

Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht

Norderstedt. Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind: Werner Momsen, Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist anders als die anderen. ...
11.08.2026
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Kreis Segeberg

Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs ...
11.08.2026
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Holstenhallen Neumünster GmbH

KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft

Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das ...
11.08.2026
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Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
KulturLokschuppen Neumünster

Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok

Der KulturLokschuppen Neumünster lädt herzlich ein zum Großen Sommerfest am Samstag 15.08.2026 von 10 - 17 Uhr unter dem Motto “Neumünster macht Dampf!”  Stargast der Veranstaltung ist die historische Dampflokomotive 78 468 von Eisenbahn-Tradition Lengerich e.V., die extra vom Teutoburger Wald nach ...
11.08.2026
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Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Norderstedt

Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026

Norderstedt – Das beliebte Craft-Beer-Wochenende feiert sein Comeback: Am 14. und 15. August finden die Craft Beer Days zum elften Mal statt – und in diesem Jahr sogar an zwei Tagen statt bisher nur an einem. Mit mehr als 20 Ausstellern, Foodtrucks und musikalischem Rahmenprogramm wird es ein großes...
11.08.2026
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Reise durchs Bücheruniversum
Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

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Norderstedt. Die Stadtbücherei Norderstedt lädt zur „Reise durchs Bücheruniversum" ein – einem regelmäßigen Austausch über Lesen und Literatur. Am Freitag, 14. August, ab 18 Uhr können Buchinteressierte ihre Lieblingslektüre in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vorstellen und sich von anderen insp...
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Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Bücherei Garstedt

Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek

Norderstedt. Die Stadtteilbücherei Garstedt bietet am 14. August 2026 ab 14 Uhr eine Onleihe-Sprechstunde für alle an, die mit der digitalen Bibliothek noch nicht so vertraut sind. Möchten Sie wissen, wie die Onleihe funktioniert? Haben Sie Schwierigkeiten mit Anmeldung oder Download? Die Mitarbeite...
11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

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11.08.2026
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20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt

11.08.2026
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Finanzbuchhalter (m/w/d)
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Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
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10.08.2026
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Bad Bramstedt

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Kaufpreis: 399000 77 m² Wohnfläche
Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
VReG-Immobilien

Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)

Kaufpreis: 359000 950 m² Grundstücksfläche
Eine Stadt spielt Karl May
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Impressionen aus Bad Segeberg

Eine Stadt spielt Karl May

10.08.2026
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Stadt Quickborn

Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch

Quickborn – Lokführerin war sie noch nie, erklärte Dr. Dorit Stenke, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, bei ihrem Besuch im Quickborner Himmelmoor. Das hat sich nun geändert. Dan Zelck, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor, ließ sie ans Steuer der alten Diesellok. Auf ihre...
10.08.2026
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Stadt Neumünster

Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe

Neumünster. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Neumünster. Wer den Einbau plant oder Fragen zu Technik, Planung und Förderung hat, kann sich am Donnerstag, 20. August 2026, kostenlos beraten lassen. Expertinnen und Experten des Bundesverbands ...
10.08.2026
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Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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NORDMETALL

Hohe Ausbildungserfolge, aber Anstrengungen nicht mehr lange durchhaltbar

Aktuelle Arbeitsmarktzahlen zur Ausbildung: Anders als in vielen anderen Branchen, in denen es an Bewerbern mangelt, wird die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie vermutlich 9 von 10 ihrer Ausbildungsplätze besetzen können. Dieses gute Ergebnis nötigt den Betrieben allerdings hohe Anstrengungen und einen immer größeren Aufwand ab, den sie perspektivisch nicht mehr leisten können. Weil sich die Ausbildungsreife der Jugendlichen seit Jahren verschlechtert, appellieren die Verbände eindringlich an die Politik, die Ausbildungsreife der Jugendlichen deutlich zu verbessern. „Unternehmen leisten bereits enorm viel, um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Aber sie können nicht dauerhaft auffangen, was in Schule und an Berufsorientierung versäumt wird“, sagt Loraine Awizus, Arbeitsmarktexpertin der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. „Die Unternehmen bieten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele Ausbildungsplät
07.08.2026
„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt
IHK zu Lübeck

„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt

05.08.2026
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Hilfestellung für Kommunen beim Umgang mit sogenannten Problemimmobilien

KIEL. In Schleswig-Holstein gibt es mit einem neuen Grundlagenpapier eine umfangreiche Hilfestellung für Kommunen im Umgang mit sogenannten Problemimmobilien. Im Zusammenhang mit vernachlässigten Mehrfamilienhäusern hat die Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck) gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig‑Holstein (IB.SH) das Papier entwickelt. Es soll Kommunen in Schleswig‑Holstein konkrete Hilfestellungen bieten, um die entsprechenden Immobilien frühzeitig zu erkennen, negative Entwicklungen zu verhindern und betroffene Quartiere wieder zu stabilisieren. Problemimmobilien sind Gebäude, die entweder nicht richtig genutzt werden oder gravierende bauliche Mängel aufweisen. Solche Missstände können die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen und das gesamte Wohnumfeld belasten. Das Papier legt ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten dar: Früherkennung, strategische Vorbereitung, gezielte Stabilisierung und, falls nötig,
30.07.2026
Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

1,2 Millionen Euro für die Ortskernentwicklung für Sülfeld und Itzstedt

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28.07.2026) in den Kreis Segeberg, um gleich zwei Förderbescheide in Höhe von je 600.000 Euro an die Gemeinden Itzstedt und Sülfeld zu übergeben.  Die Förderung stammt aus Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), die gemeinsam vom Bund und vom Land finanziert wurden. Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL). Die Gemeinde Sülfeld plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Multifunktionsraum. Das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, da es nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.503.014,31 Eur
30.07.2026
Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern
Möbel-Kraft GmbH & Co. KG

Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern

28.07.2026
Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf

27.07.2026
Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste
Regionale Kooperation Westküste

Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste

23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Energiepolitik: Wirtschaft in Schleswig-Holstein fordert Nachbesserungen

Aus Sicht der IHK Schleswig-Holstein gibt es beim aktuellen EEG‑Entwurf noch Verbesserungspotenzial. Es dominiert weiterhin die Anpassung vieler einzelner Regelungsbausteine. Die Komplexität steigt erneut. Dies stellt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Die Anforderungen an Stromvermarktung, Risikomanagement und Projektfinanzierung nehmen deutlich zu. Während größere Unternehmen diese Aspekte häufig intern abbilden können, geraten kleinere Akteure zunehmend unter Druck. „Die Energiewende braucht ein Zusammenspiel vieler Akteure – nicht nur große Konzerne. Wer KMU und Bürgerenergie stärkt, sichert Akzeptanz, Innovation und regionale Wertschöpfung“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein.     Entsprechend wichtig sind stabile und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, die eine langfristige Planung und Finanzierung von EE-Projekten ermöglichen. Beim parallel viel diskutierten Netzpaket
23.07.2026
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

5 Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe

KIEL. Schleswig-Holstein stärkt die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Das Integrationsamt stellt einmalig fünf Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe bereit und erweitert zugleich das Modellprojekt „Übergänge schaffen – Arbeit inklusiv“ mit jährlich 1,5 Millionen Euro bis 2027. Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen den Einstieg in reguläre Beschäftigung zu ermöglichen und Unternehmen bei inklusiver Ausbildung und Beschäftigung gezielt zu unterstützen.   „Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt arbeiten und ihre Fähigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einbringen können. Deshalb investieren wir gezielt in Ausbildung, Beschäftigung und moderne Inklusionsbetriebe. Ein inklusiver Arbeitsmarkt ist ein Gewinn für uns alle: Unternehmen gewinnen engagierte Fachkräfte und unsere Gesellschaft an mehr Chancengerechtigkeit“, sagte Sozialministerin Aminata Touré heute bei einem Besuch der Zimmerei
23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Wirtschaft stabilisiert sich leicht – Trendwende bleibt aus

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hellt sich nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn wieder etwas auf. Der Konjunkturklimaindex steigt im zweiten Quartal 2026 von 83,9 auf 90,6 Punkte. Damit liegt er jedoch weiterhin deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt von 106 Punkten. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen verbessern sich gegenüber dem Vorquartal leicht; insgesamt bleiben die Einschätzung der Unternehmen jedoch verhalten. „Nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn sendet die Wirtschaft in Schleswig-Holstein erste Signale der Stabilisierung auf niedrigem Niveau“, sagt Thomas Buhck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein. „Trotz dieser eigentlich guten Nachricht zeigen die aktuellen Ergebnisse aber auch, dass die Unternehmen äußerst vorsichtig bleiben. Solange Investitionen und Beschäftigungspläne im Minus verharren, kann von einer Trendwende auch keine Rede sein. Jetzt kommt es darauf an, die Rahmen
22.07.2026
Endlich erfolgreiche Projekte!
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Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH

Endlich erfolgreiche Projekte!

19.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Verrentungswelle rollt an: IHK-Fachkräftemonitor berechnet Auswirkungen

Kiel. Die schwache Konjunktur entlastet den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein derzeit nur scheinbar. Trotz der aktuell gedämpften Arbeitskräftenachfrage verschärft sich der demografisch bedingte Fachkräftemangel weiter und wird die Wirtschaft in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Die Zahl der offenen Stellen im Land wird nach Berechnungen des IHK-Fachkräftemonitors von aktuell rund 43.000 auf über 100.000 im Jahr 2035 steigen und sich damit mehr als verdoppeln. Das Sommer-Update des Monitors, das aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, verdeutlicht: Der Personalmangel bleibt eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Die Situation wird sich auch dadurch verschärfen, dass bis 2035 im nördlichsten Bundesland rund 335.000 Menschen in Rente gehen werden. „Die Verrentungswelle kommt jetzt richtig ins Rollen. Schleswig-Holstein braucht langfristige Fachkräftestrategien. Unternehmen sollten das akt
16.07.2026
Wirtschaft Schleswig-Holstein