Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen. Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden frü...
Entspannungsanker Yoga – Lass die Woche hinter dir
Martin Pepper live in der Kirchengemeinde St. Petrus
Karriereberatung in der Bücherei
AKN-Fahrgäste müssen sich auf einen langen Bau-Herbst einstellen
Es wird gebaut bei der AKN. Das bedeutet für Pendler und Fahrgäste Änderungen in den Fahrplänen, Schienenersatzverkehre und vor allem dass sie mehr Zeit einplanen müssen: Folgende Linien sind betroffen: A2 Temporärer Ersatzverkehr einzelner Fahrten zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt | 17.06. ...
St. Petrus Kirchengemeinde lädt zum Vorkonfirmanden-Unterricht ein
VR Bank in Holstein macht KiTas mobil!
Gewonnen haben: je einen VRmobil Kinderbus Kindertagesstätte Regenbogen e.V., Halstenbek Ev.-Luth.Kindertagesstätte Nordmarkstraße, Glückstadt AWO Kita Hi-Ha-Hermann, Elmshorn Je 5 Junior Cars AWO Kita Deichkinder, Elmshorn NGD, Kindertagesstätte Sonnenschein, Kisdorf
2 Feierabend-Radtouren mit dem ADFC
Das ist los im Phoenix Stübchen in Kisdorf
Plötzlich pflegebedürftig - Pflegeversicherung richtig nutzen
Anmeldung zum KU4-Konfirmandenunterricht
Projekt „Die nette Toilette" wird fortgesetzt
Aus der lokalen Wirtschaft
VR Bank in Holstein eG
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Reise durchs Bücheruniversum
Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
20.-23.Aug 2026 und 27.-30.August 2026 im Stadtpark Norderstedt
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
Foto: Laura Besch
Über 100 neue Sprachkurse zum neuen Semester
Uwe Voss - Bei ihm geht noch einer...
Die Himmlische Nacht der Tenöre in der Christuskirche Norderstedt
"Songs and Tales" – Vokalensemble Vocoder in Großenaspe
CDU trauert um Gert Leiteritz
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
Wirtschaftsentwicklung Kreis Segeberg (WKS)
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KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft
Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
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Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
famila Nordost
Videoberichte
Eine Stadt spielt Karl May
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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