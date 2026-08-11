KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft
Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das weitläufige Veranstaltungsgelände. Bereits am Vormittag füllten sich die Parkflächen rund um das Oldtimerareal. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter nutzten die Gelegenheit, ihre automobilen Sc...
Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe
Neumünster. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Neumünster. Wer den Einbau plant oder Fragen zu Technik, Planung und Förderung hat, kann sich am Donnerstag, 20. August 2026, kostenlos beraten lassen. Expertinnen und Experten des Bundesverbands Wärmepumpe beantworten von 15 bis 19 Uhr alle Fragen rund um den Heizungstausch am Lesertelefon unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 – 0 90 92 90. Themen sind unter anderem die richtige Dimensio...
Handwerk hautnah erleben: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche
"Lass uns DU sagen!" Literarische Fundstücke zum Thema Freundschaft
Finanzierung für weiteres Wachstum: Helaba stärkt SWN Glasfaser Beteiligungen mit zusätzlichem Kapital
Sommerkino in der Alten Schmiede Bornhöved: „Ein Eisberg auf Abwegen“
Emissionsarmes Müllfahrzeug soll künftig zuverlässig im Einsatz sein
Sparkasse Südholstein begrüßt 19 neue Auszubildende
Das Ausbildungsjahr beginnt - das sollten Auszubildende und Eltern beachten!
„Wir verwandeln einen Rohbau in ein Zuhause" – 15 neue Fliesenlegergesellen freigesprochen
Bewerbungsmappen-Check im BiZ
Aus der lokalen Wirtschaft
Holstenhallen Neumünster GmbH
Handwerk Mittelholstein GmbH
Grümmi Lebensmittelmärkte GmbH
Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!
Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...
Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen. Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden frü...
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee
Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Reise durchs Bücheruniversum
Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
Eine Stadt spielt Karl May
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Natur genießen & Träume verwirklichen! Gemütliches Holzhaus in "Falkenburg" bei Hohenwestedt
Aus der lokalen Wirtschaft
SELGROS Cash & Carry
dodenhof Kaltenkirchen
famila Nordost
Videoberichte
Eine Stadt spielt Karl May
Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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