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Holstenhallen Neumünster GmbH

KTSH – DAS TREFFEN 2026 begeistert mit großer Fahrzeugvielfalt und Oldtimerleidenschaft

Neumünster,.Bei bestem Sommerwetter wurde das Gelände der Holstenhallen Neumünster am Sonntag erneut zum Treffpunkt für Oldtimerfreunde aus ganz Norddeutschland. Das markenoffene Oldtimertreffen „KTSH – DAS TREFFEN“ lockte ca. 1.500 Besucherinnen und Besucher sowie 668 historische Fahrzeuge auf das weitläufige Veranstaltungsgelände.  Bereits am Vormittag füllten sich die Parkflächen rund um das Oldtimerareal. Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter nutzten die Gelegenheit, ihre automobilen Sc...

11.08.2026
Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok
KulturLokschuppen Neumünster

Großes Sommerfest Dampfloklegende und Großdiesellok

11.08.2026
Das Stadtmagazin wird präsentiert von:
Stadt Neumünster

Kostenloses Lesertelefon zur Wärmepumpe

Neumünster. Der Umstieg auf eine Wärmepumpe beschäftigt viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer in Neumünster. Wer den Einbau plant oder Fragen zu Technik, Planung und Förderung hat, kann sich am Donnerstag, 20. August 2026, kostenlos beraten lassen. Expertinnen und Experten des Bundesverbands Wärmepumpe beantworten von 15 bis 19 Uhr alle Fragen rund um den Heizungstausch am Lesertelefon unter der gebührenfreien Rufnummer 0800 – 0 90 92 90. Themen sind unter anderem die richtige Dimensio...

10.08.2026
Schwerer Verkehrsunfall auf der A7: Drei PKW zerstört – sieben Verletze
Neumünster

Schwerer Verkehrsunfall auf der A7: Drei PKW zerstört – sieben Verletze

10.08.2026
Handwerk hautnah erleben: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

Handwerk hautnah erleben: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche

Neumünster. Sägen, schleifen, schrauben und am Ende einen eigenen Süßigkeiten-Automaten mit nach Hause nehmen. Bei der Ferienspaßaktion der Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, die mit freundlicher Unterstützung der Innung des Baugewerbes Neumünster stattfindet, können Schülerinnen und Schüler ab 1...
10.08.2026
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"Lass uns DU sagen!" Literarische Fundstücke zum Thema Freundschaft
Villa Wachholtz

"Lass uns DU sagen!" Literarische Fundstücke zum Thema Freundschaft

Neumünster. Am Sonntag, d. 9. August um 16 Uhr dreht sich bei "Lass uns DU sagen!" in der Villa Wachholtz alles um die Freundschaft. Manche Freundschaften in der Literatur sind so berührend, dass man sie nicht mehr vergisst: Winnetou und Old Shatterhand, Narziss und Goldmund, Balou und Mogli, Tom Sa...
10.08.2026
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Neue Angebote bei Edeka Grümmi
Prospekte

Neue Angebote bei
Edeka Grümmi

Gültig vom 10.08.2026
bis 15.08.2026

Finanzierung für weiteres Wachstum: Helaba stärkt SWN Glasfaser Beteiligungen mit zusätzlichem Kapital
Neumünster

Finanzierung für weiteres Wachstum: Helaba stärkt SWN Glasfaser Beteiligungen mit zusätzlichem Kapital

Neumünster. Die SWN Glasfaser Beteiligungen GmbH & Co. KG hat sich zusätzliche Finanzierungsmittel für den weiteren eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau gesichert. Die Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) stellt ein Kreditvolumen von bis zu 32 Millionen Euro bereit. Mit der Finanzierung schafft die...
07.08.2026
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Sommerkino in der Alten Schmiede Bornhöved: „Ein Eisberg auf Abwegen“
Bornhöved

Sommerkino in der Alten Schmiede Bornhöved: „Ein Eisberg auf Abwegen“

Bornhöved. Der Förderverein Alte Schmiede Bornhöved lädt am Freitag, 21. August 2026, um 19.30 Uhr zu einem Kinoabend in die historische Alte Schmiede ein. Ein „Eisberg auf Abwegen“ erzählt die außergewöhnliche Geschichte von A23a, einem der größten und ältesten Eisberge der Erde.  Fast vier Jahrzeh...
06.08.2026
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Stadt Neumünster

Emissionsarmes Müllfahrzeug soll künftig zuverlässig im Einsatz sein

Neumünster. Das Technische Betriebszentrum (TBZ) der Stadt Neumünster wird sein wasserstoffbetriebenes Müllsammelfahrzeug auf einen rein batterieelektrischen Antrieb umrüsten lassen. Ziel ist es, das Fahrzeug künftig dauerhaft und zuverlässig im täglichen Entsorgungsbetrieb einsetzen zu können. Der ...
06.08.2026
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Sparkasse Südholstein begrüßt 19 neue Auszubildende
Start ins Berufsleben

Sparkasse Südholstein begrüßt 19 neue Auszubildende

Neumünster. Zwölf Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 17 und 27 Jahren haben bei der Sparkasse Südholstein ihre Ausbildung begonnen. 17 von ihnen streben innerhalb der nächsten zweieinhalb- bis drei Jahre den Abschluss zum Bankkaufmann bzw. -frau an, zwei absolvieren innerhalb von sieben Seme...
05.08.2026
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Das Ausbildungsjahr beginnt - das sollten Auszubildende und Eltern beachten!
Bund der Steuerzahler – Bezirksverband Neumünster/Segeberg

Das Ausbildungsjahr beginnt - das sollten Auszubildende und Eltern beachten!

Neumünster. Mit dem Ausbildungsstart im August und September kommt viel Neues auf junge Menschen zu - dazu gehört auch die erste Lohnabrechnung. Eine Frage, die sich Auszubildende häufig stellen: „Muss ich jetzt Steuern zahlen?" Die Antwort: „Grundsätzlich ja, auch eine Ausbildungsvergütung ist steu...
05.08.2026
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Stadt.Bilder
Stadt.Gespräche
„Wir verwandeln einen Rohbau in ein Zuhause" – 15 neue Fliesenlegergesellen freigesprochen
Kreishandwerkerschaft Mittelholstein

„Wir verwandeln einen Rohbau in ein Zuhause" – 15 neue Fliesenlegergesellen freigesprochen

Neumünster. Mit der feierlichen Freisprechung hat die Innung des Baugewerbes Neumünster am Donnerstag 15 neue Gesellen im Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk in den Berufsstand aufgenommen. Nach bestandener Abschlussprüfung nahmen die jungen Handwerker nun von Obermeister Bernd Ewert ihre Ges...
05.08.2026
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Agentur für Arbeit Neumünster

Bewerbungsmappen-Check im BiZ

Neumünster. Ist die Bewerbungsmappe schon fertig? Super! Ist sie aber auch vollständig und entspricht den aktuellen Erfordernissen? Eine Bewerbungsmappe ist wie eine Visitenkarte. Sie vermittelt dem Arbeitgeber den ersten Eindruck vom Bewerber – und der soll natürlich sehr gut sein, denn für den ers...
04.08.2026
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Weitere 11.031 Berichte aus Neumünster

Aus der lokalen Wirtschaft

Holstenhallen Neumünster GmbH

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Handwerk Mittelholstein GmbH

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Grümmi Lebensmittelmärkte GmbH

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Möbel Kraft
Wochenangebote bei Möbel Kraft
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Wochenangebote bei Edeka Grümmi
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Gemeinde Henstedt-Ulzburg

Seniorenbeirat: Weitere Mitmacherinnen und Mitmacher gesucht!

Henstedt-Ulzburg. Einige Bewerbungen sind bereits eingegangen, aber es werden noch weitere engagierte Menschen gesucht, die sich im Seniorenbeirat einbringen wollen. Bis spätestens 19. August um 18 Uhr können sich Interessierte bewerben. Die Wahl dieses besonderen Gremiums in der Gemeinde Henstedt-Ulzburg findet am Dienstag, 27. Oktober statt. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens neun und höchstens 13 möglichst geschlechterparitätisch gewählten Mitgliedern. Sich für die Belange der älter...

11.08.2026
Henstedt-Ulzburg

Schlappenmoor: Kreis lädt zum Austausch über mögliche Entwicklung ein

Kreis Segeberg. In welche Richtung soll sich das Schlappenmoor bei Henstedt-Ulzburg künftig entwickeln? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Kreis Segeberg derzeit. Wichtig dabei: Konkrete Entscheidungen sind noch nicht getroffen. Aktuell gibt es erste fachliche Entwürfe und Ideen, die nun gemeinsam mit den Eigentümer*innen der Flurstücke sowie der Öffentlichkeit besprochen werden sollen.  Das Schlappenmoor ist ein ehemaliges Hochmoor in der Oberalsterniederung. Viele Moorflächen wurden frü...

11.08.2026
Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise
Stadtbücherei Quickborn

Ausstellung: Alles im Fluss!? – Wasser in der Krise

11.08.2026
Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival
Bad Segeberg

Stimmgewaltiges Heimspiel trotz Dauerregens- Soateba beim European Peoples' Festival

11.08.2026
Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht
Kulturwerk am See

Kabarett und Comedy bei der 2. Norderstedter Lachnacht

Norderstedt. Im Gepäck hat er wieder eine Ladung der lustigsten Comedians und Kabarettisten der Republik und der Abend verspricht auch diesmal, ein Feuerwerk der Kleinkunst zu werden! Die auserlesenen Gäste dieser Show sind: Werner Momsen, Klappmaul-Komiker aus Hamburg, ist anders als die anderen. ...
11.08.2026
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Kreis Segeberg

Kreis verkauft Entwicklungsgrundstück am Wardersee

Kreis Segeberg. Direkt am Wardersee steht ein rund 6.025 Quadratmeter großes Grundstück zum Verkauf: Der Kreis Segeberg bietet das Areal in der Seestraße 25-27 im Rohlstorfer Ortsteil Warder im Rahmen eines Angebotsverfahrens an. Auf dem Grundstück befinden sich die Gebäude des ehemaligen „Gasthofs ...
11.08.2026
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Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026
Norderstedt

Der doppelte Spaß: Die Craft Beer Days Norderstedt 2026

Norderstedt – Das beliebte Craft-Beer-Wochenende feiert sein Comeback: Am 14. und 15. August finden die Craft Beer Days zum elften Mal statt – und in diesem Jahr sogar an zwei Tagen statt bisher nur an einem. Mit mehr als 20 Ausstellern, Foodtrucks und musikalischem Rahmenprogramm wird es ein großes...
11.08.2026
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Reise durchs Bücheruniversum
Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

Reise durchs Bücheruniversum

Norderstedt. Die Stadtbücherei Norderstedt lädt zur „Reise durchs Bücheruniversum" ein – einem regelmäßigen Austausch über Lesen und Literatur. Am Freitag, 14. August, ab 18 Uhr können Buchinteressierte ihre Lieblingslektüre in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte vorstellen und sich von anderen insp...
11.08.2026
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Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek
Bücherei Garstedt

Onleihe-Sprechstunde - Hilfe rund um die digitale Bibliothek

Norderstedt. Die Stadtteilbücherei Garstedt bietet am 14. August 2026 ab 14 Uhr eine Onleihe-Sprechstunde für alle an, die mit der digitalen Bibliothek noch nicht so vertraut sind. Möchten Sie wissen, wie die Onleihe funktioniert? Haben Sie Schwierigkeiten mit Anmeldung oder Download? Die Mitarbeite...
11.08.2026
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Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug
Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein

Kleine Drachen & muntere Kröten – Besuch in der Vielfalts-WG im Hasenkrug

Hasenkrug. Drachen gibt es nicht nur in Mythen und Sagen – wer genau hinschaut, kann sie auch in der Natur entdecken. Auf dieser Tour zeigen wir Ihnen, wo und wie. Zwischen Neumünster und Bad Bramstedt sonnen sich Zauneidechsen auf Steinhaufen und den sandigen Plätzen und tanken Wärme. In ihrer Nach...
11.08.2026
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Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht: Finanzbuchhalter (m/w/d)
Auenlandklinik Bad Bramstedt GmbH sucht

Finanzbuchhalter (m/w/d)

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
Video
Bad Segeberg

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz

10.08.2026
Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg
Polizeidirektion Bad Segeberg

Frau überrascht Einbrecher in Henstedt-Ulzburg

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Donnerstag (06.08.2026) ist es zu einem Einsteigdiebstahl im Schäferkampsweg gekommen. Der Täter begegnete während der Tatausübung seinem Opfer und flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Einstieg in das Einfamilienhaus ereignete sich nach bisherigen E...
10.08.2026
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Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren
Bad Bramstedt

Polizistin bei Bad Bramstedt fast von 17-Jährigem überfahren

Bad Bramstedt (ots) - Kurz vor Mitternacht am Samstag (08.08.2026) fiel Zeugen ein silberner VW auf der Autobahn A7 auf, der sich in Schlangenlinien in Richtung Norden bewegte. Dabei soll der Fahrzeugführer auch immer wieder riskante Überholmanöver vollzogen und danach Fahrzeuge ausgebremst haben. E...
10.08.2026
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Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona
Kaltenkirchener Bank Niederlassung Vereinigte VR Bank eG - Immobilienzentrum

Hamburg: Vermietete Eigentumswohnung im beliebten Stadtteil Altona

Kaufpreis: 399000 77 m² Wohnfläche
Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)
VReG-Immobilien

Zwischen Lübeck und Reinfeld: Renovierungsbedürftiges Einfamilienhaus in ruhiger Wohnlage (A 3773)

Kaufpreis: 359000 950 m² Grundstücksfläche
Eine Stadt spielt Karl May
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Impressionen aus Bad Segeberg

Eine Stadt spielt Karl May

10.08.2026
Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch
Stadt Quickborn

Bildungsministerin Dorit Stenke im Himmelmoor zu Besuch

Quickborn – Lokführerin war sie noch nie, erklärte Dr. Dorit Stenke, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, bei ihrem Besuch im Quickborner Himmelmoor. Das hat sich nun geändert. Dan Zelck, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Torfbahn Himmelmoor, ließ sie ans Steuer der alten Diesellok. Auf ihre...
10.08.2026
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Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
Bad Segeberg

Karriere beim Kreis: Neun Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium

Kreis Segeberg. Neun Nachwuchskräfte sind am 1. August in ihre berufliche Zukunft beim Kreis Segeberg gestartet. Fünf Kreisinspektoranwärterinnen haben ihr duales Studium im Bereich Allgemeine Verwaltung (Public Administration) aufgenommen. Außerdem beginnen vier Auszubildende ihre Ausbildung zu Ver...
10.08.2026
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Natur genießen & Träume verwirklichen! Gemütliches Holzhaus in "Falkenburg" bei Hohenwestedt
VReG-Immobilien

Natur genießen & Träume verwirklichen! Gemütliches Holzhaus in "Falkenburg" bei Hohenwestedt

Kaufpreis: 139000 566 m² Grundstücksfläche
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Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz
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Bad Segeberg

Das war das Pferdefest des Nordens auf dem Landesturnierplatz

Eine Stadt spielt Karl May
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Impressionen aus Bad Segeberg

Eine Stadt spielt Karl May

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase
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Bad Segeberg

Fidi Steinbeck am 15. August in der Kalkberg Oase

Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein
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Norderstedt

Parkfunkeln: Schweinchen zählen und gewinnen mit der VR Bank in Holstein

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Wirtschaft Schleswig-Holstein

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt
Trepte Immobilien GmbH

Nähe Hamburg - 3 Zimmerwohnung in bester Wohnlage von Garstedt

NORDMETALL

Hohe Ausbildungserfolge, aber Anstrengungen nicht mehr lange durchhaltbar

Aktuelle Arbeitsmarktzahlen zur Ausbildung: Anders als in vielen anderen Branchen, in denen es an Bewerbern mangelt, wird die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie vermutlich 9 von 10 ihrer Ausbildungsplätze besetzen können. Dieses gute Ergebnis nötigt den Betrieben allerdings hohe Anstrengungen und einen immer größeren Aufwand ab, den sie perspektivisch nicht mehr leisten können. Weil sich die Ausbildungsreife der Jugendlichen seit Jahren verschlechtert, appellieren die Verbände eindringlich an die Politik, die Ausbildungsreife der Jugendlichen deutlich zu verbessern. „Unternehmen leisten bereits enorm viel, um jungen Menschen den Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Aber sie können nicht dauerhaft auffangen, was in Schule und an Berufsorientierung versäumt wird“, sagt Loraine Awizus, Arbeitsmarktexpertin der Arbeitgeberverbände NORDMETALL und AGV NORD. „Die Unternehmen bieten trotz der schwierigen wirtschaftlichen Lage viele Ausbildungsplät
07.08.2026
„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt
IHK zu Lübeck

„Hauptgewinn mit Expertise“: Bildungsministerin Dorit Stenke startet Ausbildungsjahr im Hansebelt

05.08.2026
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport

Hilfestellung für Kommunen beim Umgang mit sogenannten Problemimmobilien

KIEL. In Schleswig-Holstein gibt es mit einem neuen Grundlagenpapier eine umfangreiche Hilfestellung für Kommunen im Umgang mit sogenannten Problemimmobilien. Im Zusammenhang mit vernachlässigten Mehrfamilienhäusern hat die Technische Hochschule Lübeck (TH Lübeck) gemeinsam mit der Investitionsbank Schleswig‑Holstein (IB.SH) das Papier entwickelt. Es soll Kommunen in Schleswig‑Holstein konkrete Hilfestellungen bieten, um die entsprechenden Immobilien frühzeitig zu erkennen, negative Entwicklungen zu verhindern und betroffene Quartiere wieder zu stabilisieren. Problemimmobilien sind Gebäude, die entweder nicht richtig genutzt werden oder gravierende bauliche Mängel aufweisen. Solche Missstände können die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner beeinträchtigen und das gesamte Wohnumfeld belasten. Das Papier legt ein strukturiertes Vorgehen in vier Schritten dar: Früherkennung, strategische Vorbereitung, gezielte Stabilisierung und, falls nötig,
30.07.2026
Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Räume, Europa und Verbraucherschutz

1,2 Millionen Euro für die Ortskernentwicklung für Sülfeld und Itzstedt

SÜLFELD/ITZSTEDT. Die ländlichen Räume sollen gezielt gestärkt werden – dort, wo es innerhalb der Gemeinschaft besonders gebraucht wird. Dieses Ziel verfolgt die Ortskernentwicklung und wird dabei auch von Bund und Land unterstützt. Staatssekretär für ländliche Räume, Otto Carstens reiste heute (28.07.2026) in den Kreis Segeberg, um gleich zwei Förderbescheide in Höhe von je 600.000 Euro an die Gemeinden Itzstedt und Sülfeld zu übergeben.  Die Förderung stammt aus Mitteln aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), die gemeinsam vom Bund und vom Land finanziert wurden. Bewilligungsbehörde ist das Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung (LLnL). Die Gemeinde Sülfeld plant den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Multifunktionsraum. Das alte Feuerwehrhaus wird abgerissen, da es nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.503.014,31 Eur
30.07.2026
Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern
Möbel-Kraft GmbH & Co. KG

Segeberger ImmobilienTage Oktober 2026 – Jetzt Ausstellerplätze sichern

28.07.2026
Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf
Rackowlaw - Rechtsanwaltskanzlei Alexander-Georg Rackow

Wenn Produktqualität zur Strafsache wird: BGH hebt Freisprüche im Maskenvertrieb auf

27.07.2026
Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste
Regionale Kooperation Westküste

Vier Kreise beschließen gemeinsame Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Westküste

23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Energiepolitik: Wirtschaft in Schleswig-Holstein fordert Nachbesserungen

Aus Sicht der IHK Schleswig-Holstein gibt es beim aktuellen EEG‑Entwurf noch Verbesserungspotenzial. Es dominiert weiterhin die Anpassung vieler einzelner Regelungsbausteine. Die Komplexität steigt erneut. Dies stellt insbesondere kleine und mittlere Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Die Anforderungen an Stromvermarktung, Risikomanagement und Projektfinanzierung nehmen deutlich zu. Während größere Unternehmen diese Aspekte häufig intern abbilden können, geraten kleinere Akteure zunehmend unter Druck. „Die Energiewende braucht ein Zusammenspiel vieler Akteure – nicht nur große Konzerne. Wer KMU und Bürgerenergie stärkt, sichert Akzeptanz, Innovation und regionale Wertschöpfung“, sagt Björn Ipsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein.     Entsprechend wichtig sind stabile und nachvollziehbare Rahmenbedingungen, die eine langfristige Planung und Finanzierung von EE-Projekten ermöglichen. Beim parallel viel diskutierten Netzpaket
23.07.2026
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

5 Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe

KIEL. Schleswig-Holstein stärkt die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen: Das Integrationsamt stellt einmalig fünf Millionen Euro für die Modernisierung anerkannter Inklusionsbetriebe bereit und erweitert zugleich das Modellprojekt „Übergänge schaffen – Arbeit inklusiv“ mit jährlich 1,5 Millionen Euro bis 2027. Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen den Einstieg in reguläre Beschäftigung zu ermöglichen und Unternehmen bei inklusiver Ausbildung und Beschäftigung gezielt zu unterstützen.   „Menschen mit Behinderungen sollen selbstbestimmt arbeiten und ihre Fähigkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einbringen können. Deshalb investieren wir gezielt in Ausbildung, Beschäftigung und moderne Inklusionsbetriebe. Ein inklusiver Arbeitsmarkt ist ein Gewinn für uns alle: Unternehmen gewinnen engagierte Fachkräfte und unsere Gesellschaft an mehr Chancengerechtigkeit“, sagte Sozialministerin Aminata Touré heute bei einem Besuch der Zimmerei
23.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Schleswig-Holsteins Wirtschaft stabilisiert sich leicht – Trendwende bleibt aus

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hellt sich nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn wieder etwas auf. Der Konjunkturklimaindex steigt im zweiten Quartal 2026 von 83,9 auf 90,6 Punkte. Damit liegt er jedoch weiterhin deutlich unter seinem langjährigen Durchschnitt von 106 Punkten. Sowohl die aktuelle Geschäftslage als auch die Erwartungen verbessern sich gegenüber dem Vorquartal leicht; insgesamt bleiben die Einschätzung der Unternehmen jedoch verhalten. „Nach dem deutlichen Rückschlag zu Jahresbeginn sendet die Wirtschaft in Schleswig-Holstein erste Signale der Stabilisierung auf niedrigem Niveau“, sagt Thomas Buhck, Präsident der IHK Schleswig-Holstein. „Trotz dieser eigentlich guten Nachricht zeigen die aktuellen Ergebnisse aber auch, dass die Unternehmen äußerst vorsichtig bleiben. Solange Investitionen und Beschäftigungspläne im Minus verharren, kann von einer Trendwende auch keine Rede sein. Jetzt kommt es darauf an, die Rahmen
22.07.2026
Endlich erfolgreiche Projekte!
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Wirtschafts.Gespräch mit Antje Kruse | Concept Programs GmbH

Endlich erfolgreiche Projekte!

19.07.2026
IHK Schleswig-Holstein

Verrentungswelle rollt an: IHK-Fachkräftemonitor berechnet Auswirkungen

Kiel. Die schwache Konjunktur entlastet den Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein derzeit nur scheinbar. Trotz der aktuell gedämpften Arbeitskräftenachfrage verschärft sich der demografisch bedingte Fachkräftemangel weiter und wird die Wirtschaft in den kommenden Jahren vor große Herausforderungen stellen. Die Zahl der offenen Stellen im Land wird nach Berechnungen des IHK-Fachkräftemonitors von aktuell rund 43.000 auf über 100.000 im Jahr 2035 steigen und sich damit mehr als verdoppeln. Das Sommer-Update des Monitors, das aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen berücksichtigt, verdeutlicht: Der Personalmangel bleibt eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft in Schleswig-Holstein. Die Situation wird sich auch dadurch verschärfen, dass bis 2035 im nördlichsten Bundesland rund 335.000 Menschen in Rente gehen werden. „Die Verrentungswelle kommt jetzt richtig ins Rollen. Schleswig-Holstein braucht langfristige Fachkräftestrategien. Unternehmen sollten das akt
16.07.2026
Wirtschaft Schleswig-Holstein