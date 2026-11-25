Veröffentlicht am 25.11.2026

Norderstedt (em) Am Donnerstag, 03. Dezember findet der nächste Unternehmertreff des BDS NORD statt. Herzlich willkommen sind auch Nichtmitglieder, die sich bei den Unternehmertreffs zwanglos austauschen möchten.

Das einmal im Monat stattfindende Treffen der Mitglieder des BDS Nord startet um 12.30 Uhr im Restaurant Hof Immenhorst, Immenhorst 22 in Norderstedt.

Es stehen wieder Themen auf dem Plan, die die Mitglieder aktuell beschäftigen, und die in diesem Rahmen branchenübergreifend diskutiert werden können. Tauschen Sie Erfahrungen mit Gleichgesinnten aus und genießen dabei leckere Speisen des Restaurants Immenhorst. Der Mittagstisch kostet ca.13,00 € pro Person.

Aufgrund des großen Erfolges dieses Unternehmertreffens, ist eine verbindliche Anmeldung zwingend erforderlich. Da nur ein gewisses Platzkontingent vorhanden ist, wird um Anmeldung zu dieser Veranstaltung an info@bds-nord.de gebeten.

Natürlich sind auch Nichtmitglieder des BDS herzlich willkommen. Einfach vorbeikommen und gute Gespräche am Mittagstisch führen. Die Unternehmertreffs finden jeden 1. Donnerstag im Monat statt.