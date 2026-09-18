Veröffentlicht am 18.09.2026

Norderstedt (ots) - Wenn die Tage wieder kürzer werden, beginnt in Norderstedt eine liebgewonnene Tradition, die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold Center Norderstedt läuten Ende September die Saison der Laternenumzüge ein.

In diesem Jahr ist es am Samstag, den 26. September, soweit. Ab 19:00 Uhr sorgt die BigBand der Freiwilligen Feuerwehr Garstedt in der Europaallee zwischen dem Herold Center und dem ehemaligen Finanzamt mit schwungvoller Musik für die passende Einstimmung auf den Abend.

An selber Stelle startet dann um 19:30 Uhr der eigentliche Umzug, der auch in diesem Jahr wieder von zwei Spielmannszügen mit traditionellen Laterneliedern begleitet wird. Für zusätzliche Atmosphäre sorgen die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Garstedt sowie die Jugendfeuerwehr Norderstedt, die den Umzug mit Fackeln begleiten.

Der rund 1,8 Kilometer lange Weg führt durch den Willy-Brandt-Park, über die Ochsenzoller Straße, von dieser dann über die Tannenhofstraße und die Kirchenstraße zum Feuerwehrhaus in der Ochsenzoller Straße 66. Dort wird mit Wurst vom Grill, Pommes und verschiedene Getränke für das leibliche Wohl gesorgt. Die Bezahlung ist ausschließlich in bar möglich. Die BigBand wird auch hier wieder alle Gäste unterhalten.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt und das Herold Center freuen sich auf viele kleine und große Laternenfans und einen stimmungsvollen Abend für die ganze Familie.