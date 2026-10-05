Veröffentlicht am 05.10.2026

Norderstedt. Ein echter Kriminalfall, zwei Geschwister, ein Publikum, das mit ermittelt: Mit „Spurensuche LIVE" bringen Luca und Laura Di Stefano ihren True-Crime-Podcast „Verbrechen Hautnah" auf die Bühne – nicht als Lesung, sondern als Live-Show mit echter Podcast-Atmosphäre. Das Besondere am Format kennt die Community bereits aus dem Podcast: Laura geht ohne jedes Vorwissen in den Fall. Während Luca die Ermittlungen Schritt für Schritt rekonstruiert, erlebt sie jedes Motiv, jede neue Spur und jede überraschende Wendung in Echtzeit – gemeinsam mit dem Publikum. Ihre Reaktionen sind nicht geprobt, ihre Theorien nicht abgesprochen. Genau daraus entsteht auf der Bühne eine Dynamik, die kein Skript ersetzen kann: Storytelling, Spekulation und Gänsehaut im selben Moment.

Bilder, Videos und Projektionen machen den Fall greifbar und ziehen das Publikum mitten ins Geschehen. So entsteht ein Abend zwischen Livepodcast, True-Crime-Dokumentation und Ermittlungsarbeit – bei dem der Saal selbst zum Teil der Spurensuche wird.

Der Podcast „Verbrechen Hautnah" erscheint seit November 2024 und erzählt wahre Kriminalfälle aus Deutschland und der Welt – recherchiert auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen, Presseberichte sowie Informationen aus Ermittlungs- und Justizbehörden. Mit ihrem jungen, nahbaren Stil haben sich Luca und Laura Di Stefano eine stetig wachsende Community aufgebaut – auf allen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram und TikTok.

Verbrechen hautnah – Spurensuche LIVE Freitag, 06. November 2025 um 19:30 Uhr Kulturwerk am See Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt

Tickets & Kontakt: 24,00 zzgl. Gebühren TicketCorner - Eingang über das Brauhaus "Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 – 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de auch online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen