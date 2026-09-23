Veröffentlicht am 23.09.2026

Norderstedt. Omas Kochbuch ist aus dem Leim gegangen? Vatis Impfbuch eingerissen? Der Buchdoktor hilft: am Mittwoch, 7. Oktober 2026, von 16 bis 18 Uhr stehen wir Ihnen beim Verarzten Ihrer Buchschätze zur Seite.

Leim, Werkzeug und anderes Material wird zur Verfügung gestellt, zu reparierende Bücher müssen selbst mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der Buchdoktor in der Stadtteilbücherei Glashütte (Mittelstraße 62) findet am Mittwoch, 7. Oktober 2026, von 16 bis 18 Uhr statt. Anmeldung unter 040 524 09 42 oder vor Ort. Eintritt frei. Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt.