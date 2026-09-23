Veröffentlicht am 23.09.2026

Norderstedt. Tanzen in der Nachbarschaft: Das Sozialwerk Norderstedt e.V. startet mit der „Rollenden Senioren-Disco Norderstedt“, kurz „RoSeDiNo“, ein neues Angebot für Seniorinnen und Senioren. Die erste Disco findet am Freitag, 13. November 2026, von 17:30 bis 19:30 Uhr im Seniorentreff Garstedt, Kirchenstraße 53, statt.

Zwei Stunden lang gibt es Musik der 60er, 70er und 80er Jahre. Für die Musik sorgt DJ Jole, der Klavier, Orgel, Gitarre und Gesang mitbringt. Der Eintritt ist frei, für Getränke vor Ort wird ein Kostenbeitrag erhoben.

„Rollend“ ist das Konzept: Die Disco zieht durch die Stadtteile. So können auch Seniorinnen und Senioren, die nicht mehr mobil sind, in Wohnortnähe tanzen gehen. Mobile Gäste lernen durch die wechselnden Orte andere Seniorinnen und Senioren kennen. Im Mittelpunkt stehen Bewegung und ein niedrigschwelliger Zugang zu Begegnung und Austausch.

Das Angebot ist einmal pro Quartal geplant. Jede Veranstaltung wird vom jeweiligen Ortsverantwortlichen geleitet und von einem Ehrenamtsteam unterstützt. So sollen auch stadtteilübergreifende Begegnungen entstehen und die Veranstaltungsangebote der einzelnen Stadtteile bekannter werden. Vielleicht besuchen neue Bekanntschaften diese Angebote später auch gemeinsam.

Ein Spendenbetrag ermöglicht den Start: Er deckt beim ersten Termin das Honorar für den DJ und einige Getränke. Die Einnahmen der Veranstaltungen sollen jeweils so hoch ausfallen, dass auch die nächste Disco finanziert werden kann.

Die nächste Disco findet im Februar 2027 in der Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Norderstedt-Friedrichsgabe statt. Unterstützt wird das Projekt vom Seniorenbeirat Norderstedt und der Kirchengemeinde.

Rollende Senioren-Disco „RoSeDiNo“

Freitag, 13. November 2026, 17:30 bis 19:30 Uhr

Seniorentreff Garstedt, Kirchenstraße 53, 22848 Norderstedt

Eintritt: frei (Kostenbeitrag für Getränke)

Veranstalter: Sozialwerk Norderstedt e.V., Unterstützer: Seniorenbeirat Norderstedt, Ev.-Luth. Johannes-Kirchengemeinde Norderstedt-Friedrichsgabe