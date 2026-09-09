Veröffentlicht am 09.09.2026

Norderstedt. Im Rahmen des Angebotes „Mädchenzeit“ vom Mütterzentrum Norderstedt wird am Donnerstag, 24.9. von 16 bis 17:30 Uhr, ein kostenfreier Yoga-Workshop für Mädchen zwischen 7 und 12 Jahren angeboten. Kursleiterin Jasmin Dietz erzählt: „Gemeinsam wollen wir den Alltagsstress hinter uns lassen, unsere innere Mitte und unser Körperbewusstsein stärken.

Spaß, Kreativität und gute Laune inklusive!“ Dank einer Förderung vom Paritätischen Schleswig-Holstein kann das Mütterzentrum dieses Angebot für Mädchen kostenlos anbieten. Eine Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich! Anmeldung und weitere Infos direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Nähere Infos und weitere Termine können der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de entnommen werden.