Norderstedt. Im Rahmen der SE-Kulturtage lädt der Kunstkreis Norderstedt e.V. zu einem Vortrag über den Maler Carl Spitzweg ein. Dr. Hans Thomas Carstensen spricht unter dem Titel „Carl Spitzweg – Zwischen Anpassung und Revolte" über Leben und Werk des Künstlers.
Die Veranstaltung findet am 12. September 2026 um 19 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr) im Plenarsaal des Rathauses Norderstedt, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt, statt. Eintritt frei
Veranstalter ist der Kunstkreis Norderstedt e.V., Glashütter Damm 262, 22851 Norderstedt.