Veröffentlicht am 18.08.2026

Norderstedt – Die Stadtteilbücherei Friedrichsgabe lädt zur Leserunde „Und, was lesen Sie gerade?" ein. Interessierte Norderstedterinnen und Norderstedter treffen sich hier mehrmals pro Halbjahr freitagabends, um Buchtipps auszutauschen.

Haben Sie kürzlich ein gutes Buch verschlungen und möchten nun Anderen davon erzählen? Sind Sie auf der Suche nach frischen Buchtipps oder unterhalten Sie sich einfach gerne über Bücher? Dann besuchen Sie „Und, was lesen Sie gerade?" am 4. September 2026 von 18 – 19.15 Uhr.

In dieser netten Runde treffen sich an Literatur interessierte Norderstedterinnen und Norderstedter im gemütlichen Ambiente der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe, tauschen sich über ihre literarischen Vorlieben aus und geben Buchempfehlungen. Dabei sind die Wahl des Buches sowie das anschließende Gespräch sehr offen gehalten. Und auch wer sich „nur" inspirieren lassen möchte, ist herzlich willkommen.

Wer gerne dabei sein möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 040/522 67 64 oder vor Ort an. Der Eintritt ist frei.