Veröffentlicht am 06.10.2026

Am 10. Oktober veranstaltet der PACT Norderstedt-Mitte die "4. Lange Nacht der Krimis" im Spectrum Kino. 5-6 Autoren/innen stellen ihre aktuellen Krimis vor und zusätzliche Gäste runden das Programm an diesem Abend erneut ab.

Einlass: 18:00 Uhr I Beginn: 19:00 Uhr

Folgende Krimi Autoren/innen plus Gäste sind in diesem Jahr geplant:

Heike Denzau Anja Gust

Hedda Anders Manfred Ertel

Inken B. Weiss

Programmänderungen sind nicht geplant, aber möglich!

Eintritt: 12,00 € pro Person plus Vorverkaufsgebühr Abendkasse: 15,00 € pro Person

Tickets bei Eventim, im TicketCorner in der Hopfenliebe, bei Famila in Norderstedt und in allen Vorverkaufsstellen, die eventim nutzen.