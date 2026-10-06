Veröffentlicht am 06.10.2026

Norderstedt. Neue Verbrechen im hohen Norden: Krischan Koch ist wieder zu Gast in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte und stellt den 14. Band seiner Küstenkrimi-Reihe um Thies Detlefsen und Nicole Stappenbeck vor.

Neue Verbrechen im hohen Norden: Wie kommt eine Urne mit Diamanten an Fredenbülls Badestelle? Und wieso verschwinden sieben Patientinnen von der Station des renommierten Klinik-Professors Victor Nagy in Sankt-Peter Düne? Und dass ein Pfleger die Nachtschicht nicht überlebt ist auch nicht richtig. Dorfcop Thies hat alle Hände voll zu tun…

Krischan Koch lässt auch in diesem 14. Band der Fredenbüll-Reihe die Krimipuppen wie gewohnt tanzen. Er unterhält mit witzigen Dialogen, skurrilen Ereignissen, mit Lokalkolorit und Insel-Flair, mit Humor und ganz viel Spannung.

In Norderstedt ist der Autor seit vielen Jahren zu Gast. Seine große Fangemeinde genießt es, wenn er die besten Szenen live vorträgt. Immerhin schreibt Krischan Koch nicht nur Krimis und Filmkritiken, er hat auch Erfahrungen als Kabarettist. Er wurde 1953 geboren und lebt mit seiner Frau in Hamburg und auf der Nordseeinsel Amrum, wo er mit Blick aufs Watt seine Kriminalromane schreibt.

Datum und Zeit: 22. Oktober 2026, 19.30 Uhr

Veranstaltung: Krischan Koch: Einer flog über das Möwennest

Ort: Stadtbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Plus Gebühren