Veröffentlicht am 07.10.2026

Norderstedt. In der Stadt Norderstedt haben am 5. Oktober Vertreterinnen und Vertreter von Kulturgut bewahrenden Einrichtungen wie Archive, Bibliotheken und Museen aus der Region Stormarn-Segeberg einen gemeinsamen Notfallverbund für den Kulturgutschutz gegründet. Die Unterzeichnung der Notfallvereinbarung fand im Plenarsaal des Rathauses in Norderstedt statt.

Damit wurde - nach Schleswig-Flensburg, Lübeck, Kiel, Plön-Ostholstein, Rendsburg-Eckernförde-Neumünster, Nordfriesland-Dithmarschen und Herzogtum Lauenburg - der achte Notfallverbund in Schleswig-Holstein gegründet. Insgesamt soll es neun solcher Notfallverbünde im Land geben. Initiiert und organisiert wurde die Gründung der Notfallverbünde von der im Landesarchiv Schleswig-Holstein angesiedelten Landesfachberatungsstelle für Bestandserhaltung und der Museumsberatung und -zertifizierung Schleswig-Holstein.

Extremwetter, Feuer oder Gewalttaten können zu erheblichen Schäden an Museen, Archiven und Bibliotheken und dem in diesen Einrichtungen verwahrten Kulturgut führen. Der Brand im Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt (Langballig) im Sommer 2024 und der Totalverlust des historischen Marxenhauses haben gezeigt, welches Ausmaß derartige Schadensereignisse haben können.

Ein wichtiges Thema für Kulturgut bewahrende Einrichtungen ist deshalb außer der allgemeinen Bestandserhaltung auch die Notfallvorsorge und die Zusammenschließung zu Notfallverbünden, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben und gegenseitige Unterstützung zu leisten.

Das Thema Kulturgutschutz hat auch in der „Resilienzstrategie“ der Bundesregierung (Deutsche Strategie zur Stärkung der Resilienz gegenüber Katastrophen) Berücksichtigung gefunden, in der beispielsweise die Gründung weiterer Notfallverbünde ausdrücklich gefordert wird.

Dem Notfallverbund Stormarn-Segeberg gehören folgende Institutionen an:

Stadtarchiv Bad Segeberg

Kreisarchiv Segeberg

Stadtarchiv Norderstedt

Stadtarchiv Bad Oldesloe

Amtsarchiv Bad Bramstedt-Land

Stadtarchiv Bad Bramstedt

Amtsarchiv Bargteheide-Land

Stadtarchiv Bargteheide

Gemeindearchiv Henstedt-Ulzburg

Amtsarchiv Trave-Land

Kunsthalle Otto Flath

Kunstsammlung des Kreises Stormarn

Foto: Vertreterinnen und Vertreter der am Notfallverbund Stormarn-Segeberg beteiligten Institutionen nach der Unterzeichnung der Notfallvereinbarung im Plenarsaal des Norderstedter Rathauses. Copyright: Stadt Norderstedt