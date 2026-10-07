Veröffentlicht am 07.10.2026

Umbau des Lagers bei „Hempels“ – keine Warenannahme vom 26. Oktober bis zum 13. November

Norderstedt. Beim städtischen Gebrauchtwarenhaus „Hempels“ (Stormarnstraße 34-36) findet ein umfangreicher Umbau des Warenlagers statt. So wird bei „Hempels“ ein komplett neues Regalsystem installiert. Wegen des Umbaus bleibt die Warenannahme im Gebrauchtwarenhaus von Montag, 26. Oktober, bis Freitag, 13. November, geschlossen – der Verkauf aber findet durchgehend statt. Zur Vorbereitung müssen Lagerbestände abgebaut werden, weshalb bereits ab dem 12. Oktober bei „Hempels“ keine Textilien mehr angenommen werden. Ab Montag, 16. November, wird die Warenannahme dann wieder in vollem Umfang geöffnet sein. Weitere Informationen finden sich auch im Internet unter www.betriebsamt-norderstedt.de