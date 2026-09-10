Veröffentlicht am 10.09.2026

Norderstedt. Er wird in einem Atemzug mit Bob Dylan genannt: Peter Karp ist gegenwärtig einer der Größten des amerikanischen Blues, seine Alben belegen regelmäßig Top-Plätze in den Charts. Spielerisch wechselt Peter während seiner dynamischen Bühnenshow zwischen kräftigen Slide-Gitarrensoli und anspruchsvollen Pianopassagen.

Seine tiefgründigen Songtexte, mit herrlich rauer Stimme vorgetragen, führen in seine Heimat Nashville (Tennessee) und zu den Wurzeln des Blues. Mit seiner Band hat er einen ganz eigenen Musikstil entwickelt, den er selbst „Soul-Influenced Americana Blues Rock“ nennt. 2013 wurde der frühere Rolling Stones Gitarrist Mick Taylor auf Peters Ausnahmetalent aufmerksam und tourte in den Folgejahren mehrmals mit ihm durch die USA.

Peter Karp & Band (USA)

Samstag, 10.10.2026, 20 Uhr

Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt

Foto: Andrea Behrends