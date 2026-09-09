Veröffentlicht am 09.09.2026

Norderstedt. Am Freitag, 11. September von 17:30 – 19 Uhr, findet wieder ein Sternenkinder Elterntreff im Mütterzentrum Norderstedt, Kielortring 51 statt. Sven Berghaus, Gründer von dem Elterntreff, erklärt: „Der Verlust eines Kindes ist unendlich schmerzhaft – und oft fühlt man sich unverstanden.

Doch wir sind für dich da. In unserem Sternenkinder-Elterntreff findest du Raum für Austausch, Erinnern und stilles Miteinander. Wir treffen uns an bestimmten Terminen (können der Homepage vom Mütterzentrum entnommen werden) freitags zum Reden, Basteln oder Schweigen – so, wie es sich für dich richtig anfühlt.“ Pastorin Ute Gansel von der ev.-luth. Johanneskirchengemeinde Norderstedt-Friedrichsgabe bietet im Treff die seelsorgerische Begleitung an, die Eltern erhalten von ihr Tipps und Tricks, um besser trauern zu können und die oft schweren Schuldgefühle zu verarbeiten.

Für Rückfragen und weitere Informationen steht Sven Berghaus persönlich unter folgender Telefonnummer zur Verfügung: +49 176 24568762. Eine Anmeldung für den Sternenkinder Elterntreff ist nicht notwendig – einfach vorbeikommen. Weitere Infos auch im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Nähere Infos können auch der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de entnommen werden.