Veröffentlicht am 12.09.2026

Norderstedt. Die Autorin Kerstin Schrader liest am 25.September in der Hauptbücherei Norderstedt Mitte aus ihrem Debüt „Changle Lu - Straße des ewigen Glücks“. Ashley, Ewa und Denzel wohnen im Zentrum Shanghais rund um die Straße des ewigen Glücks, als sie Ende März 2022 von den strikten Ausgangsverboten im Rahmen der Coronamaßnahmen überrascht werden. Alle drei sind in der westlichen Welt aufgewachsen, sprechen kaum Chinesisch, sind aber finanziell unabhängig. Der Lockdown hat in den ersten Tagen noch den Anstrich eines skurrilen Abenteuers, aber der Ausnahmezustand und die strenge Isolation, die über mehrere Monate währt, wird für die drei Hauptfiguren zu einer existentiellen Zerreißprobe. Der erste Roman von Kerstin Schrader beruht auf wahren Begebenheiten und schildert spannend und facettenreich eine ganz besondere Zeit in einer sehr fremden Kultur.

Die Autorin, geboren 1979 in Hamburg, ist weltoffen und weitgereist. Sie hat Soziologie und Romanistik studiert und in England, Spanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und in China gelebt und gearbeitet. Ihr besonderes Interesse gilt den verschiedenen Auswirkungen gesellschaftlicher Zwänge. Zurzeit lebt Kerstin Schrader im Norderstedter Raum und unterrichtet Spanisch.

Datum und Zeit: Freitag, 25. September 2026. Beginn 19 Uhr

Veranstaltung: Changle Lu: Straße des ewigen Glücks

Ort: Hauptbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Eintrittspreis: 8 Euro zzgl. Gebühren

Vorverkauf online bei Eventim oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen