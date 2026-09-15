Veröffentlicht am 15.09.2026

Norderstedt. Was lässt sich auf zwölf Quadratmetern alles machen? Dieser Frage geht die Stadt Norderstedt während der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) am Montag, 21. September, von 11 bis 16 Uhr auf dem Rathausmarkt (Rathausallee 50) nach. Unter dem Motto „12 m² für mehr Leben: Vom Parkplatz zum Lebensraum – Rathausplatz als Erlebnisfläche“ können Besucherinnen und Besucher den öffentlichen Raum einmal aus einer anderen Perspektive erleben.

Die Aktion lädt dazu ein, spielerisch über die Nutzung und Verteilung öffentlicher Flächen nachzudenken. Die Europäische Mobilitätswoche findet jährlich vom 16. bis 22. September statt und wirbt für nachhaltige Mobilität und lebenswerte Städte.

Im Mittelpunkt stehen thematisch gestaltete Flächen mit jeweils rund zwölf Quadratmetern Größe. Sie zeigen, was öffentlicher Raum sein kann: Ort zum Spielen, Verweilen, Begegnen, Austauschen und gemeinsamen Erleben. Drei Flächen greifen unter dem Motto „Aus Parkraum wird…“ bewusst die klassische Parkplatznutzung auf. Begleitet werden die Erlebnisflächen von der Ausstellung „Lebenswerte Räume für alle“ des Verkehrsclubs Deutschland e. V. (VCD).

Aufgemalte Wege verbinden die einzelnen Stationen und laden zum Erkunden ein. Dabei heißt es ausdrücklich: mitmachen und ausprobieren! Beim „Perspektivwechsel“ können Erwachsene mit einem „Tiefseerohr“ die Welt einmal aus Kinderaugen betrachten. Wer bei der Stempelaktion vier Stationen besucht, kann an einer Verlosung teilnehmen.

„Öffentlicher Raum ist Lebensraum. Mit der Veranstaltung ‚12 m² für mehr Leben‘ möchten wir zeigen, wie vielfältig und attraktiv zwölf Quadratmeter sein können, wenn sie einmal anders genutzt werden. Wir laden alle herzlich ein, mitzumachen, neugierig zu sein und den Rathausmarkt einmal mit anderen Augen zu sehen“, sagt Baudezernent Dr. Christoph Magazowski.