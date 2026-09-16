Veröffentlicht am 16.09.2026

Norderstedt. Im Mütterzentrum Norderstedt startet ab 30. September ein neuer Block vom Spielkarussell für Kinder ab 1 Jahr. „Balancieren, Kneten, Malen, Verstecken und vieles mehr. Jede Woche wird etwas anderes ausprobiert“, erklärt Kursleiterin Ina.

Immer mittwochs von 10:30 – 11:15 Uhr trifft sich die Gruppe im Bewegungsraum. „Ab 9 Uhr gibt es für die Teilnehmer bereits ein Frühstücksangebot inkl. Kaffee, jeder kommt, wie er es zeitlich schafft.“ Ein Einstieg zur Gruppe ist jederzeit möglich. Die Kosten für einen Block mit 8 Terminen inkl. Frühstück betragen 68 Euro. Nähere Informationen und Anmeldung direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr oder telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de.