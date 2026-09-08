Veröffentlicht am 08.09.2026

Neues Eventformat feiert Premiere in der Sky Bar

Das Airport Plaza Hotel Norderstedt lädt am Samstag, den 19. September, ab 20 Uhr zur Premiere eines neuen Live Musik Events in die Sky Bar ein.

Für die passende Atmosphäre sorgt ab 20 Uhr das Duo Guiding Lights. Die beiden Sänger setzen dabei auf zweistimmigen Gesang – ihre besondere Stärke, die sie von Solokünstlern abhebt. Wenn die beiden Stimmen zusammenklingen, entsteht dabei stets etwas Besonderes: Bekannte Songs wirken intensiver, die entstehenden Harmonien entfalten eine eigene Kraft und berühren das Publikum auf ganz besondere Weise.

Passend zum Abend gibt es ein Special von 15 % Rabatt auf alle Cocktails. Parkplätze stehen den Gästen kostenfrei zur Verfügung.