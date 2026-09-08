Veröffentlicht am 08.09.2026

Norderstedt. Die Stadt Norderstedt vergibt im Jahr 2026 wieder die Bürgermedaille. Dieses Ehrenzeichen wird an Personen oder Vereinigungen verliehen, die sich besondere Verdienste auf verschiedenen Gebieten erworben haben. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden. Die Stadtpräsidentin sucht nun Vorschläge aus der Bevölkerung.

Die Bürgermedaille ehrt Leistungen in Form bürgerschaftlichen Engagements, die über das übliche Maß hinausgehen. Eine Person oder Vereinigung, die sich auf folgenden Gebieten besondere Verdienste erworben hat, kann vorgeschlagen werden:

soziales Engagement

ehrenamtliche Tätigkeit

Wissenschaft und Forschung

Die geehrte Person oder Institution wird voraussichtlich während des Neujahrsempfangs der Stadt Norderstedt ausgezeichnet.

Stadtpräsidentin Petra Müller-Schönemann bittet daher um Vorschläge aus der Bevölkerung. Sie wird gemeinsam mit ihren beiden Stellvertreterinnen Katrin Fedrowitz und Margrit Riede einen Vorschlag auswählen, der dem Hauptausschuss zur Entscheidung über die Vergabe der Bürgermedaille 2026 vorgelegt wird. Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

In den letzten Jahren wurde die Bürgermedaille an folgende Personen und Institutionen verliehen:

2021: Helferinnen und Helfer des DRK für ihr Engagement während der Corona-Pandemie

2022: Horst Plambeck

2023: Holger Lahn

2024: Dieter Kiselew

2025: keine Vergabe

Schriftliche Vorschläge mit kurzer Begründung können eingereicht werden bei:

Stadtpräsidentin Stadt Norderstedt „Bürgermedaille 2026" Rathausallee 50 22846 Norderstedt

oder per E-Mail mit dem Kennwort „Bürgermedaille 2026".

Einsendeschluss ist der 02.10.2026. Vorschläge, die nach diesem Datum eingehen, werden für die nächste Verleihung berücksichtigt.